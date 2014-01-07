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۱۷ دی ۱۳۹۲، ۱۰:۳۲

هفته هجدهم سری آ؛

پیروزی میلان با درخشش کاکا/ شکست اینتر مقابل لاتزیو

پیروزی میلان با درخشش کاکا/ شکست اینتر مقابل لاتزیو

هفته هجدهم رقابتهای سری آ ایتالیا دوشنبه با برگزاری 7 دیدار به پایان رسید که طی آن تیم‌های ناپولی، پارما، میلان، جنوا، لاتزیو، کاتانیا و ورونا مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، میلان با دو گل کاکا ستاره برزیلی خود و یک گل برایان کریستانت جوان 18 ساله خود با نتیجه 3 بر صفر آتالانتا را از پیش رو برداشت. در این بازی کاکا یکصدمین گل خود در تمامی رقابتها را با پیراهن میلان به ثمر رساند. کریستانت 18 ساله هم نخستین گل خود در رقابتهای حرفه‌ای را به ثمر رساند. این تنها پنجمین پیروزی میلان در رقابتهای این فصل بود.

لاتزیو با گل دقیقه 81 میروسلاو کلوزه مهاجم آلمانی خود با نتیجه یک بر صفر از سد اینتر گذشت. ناپولی هم با دو گل دریس مرتنز با نتیجه 2 بر صفر از سد سمپدوریا گذشت.

نتایج کامل دیدارهای دوشنبه شب سری آ به شرح زیر است:
* ناپولی 2 - سمپدوریا صفر
* پارما 3 - تورینو یک
* میلان 3 - آتالانتا صفر
* جنوا 2 - ساسولو صفر
* کاتانیا یک - ورونا 3
* لاتزیو یک - اینتر صفر

جدول رده‌بندی:
1- یوونتوس 49 امتیاز
2- رم 41 امتیاز
3- ناپولی 39 امتیاز
4- فیورنتینا 36 امتیاز
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18- ساسولو 14 امتیاز
19- لیوورنو 13 امتیاز
20- کاتانیا 13 امتیاز

کد مطلب 2209453

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