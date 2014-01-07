پرواز تهران - زاهدان - چابهار و بالعکس لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، پرواز شماره 382 متعلق به شرکت هواپیمایی ایران ایر که قرار بود ساعت 6 و 40 دقیقه صبح امروز فرودگاه مهرآباد تهران را به مقصد زاهدان ترک کند به دلیل شرایط نامساعد جوی و شرایط حاکم در فرودگاه بین المللی زاهدان باطل اعلام شد.

مدیرروابط عمومی فرودگاه بین المللی زاهدان در گفتگو با مهر علت لغو این پرواز را ناپایداری هوا و کاهش شدید دید افقی و کمتر از 500 متر در این فرودگاه عنوان کرد.

حمید رضا پارسا اظهار داشت: پرواز شماره 382 از مبدا تهران به مقصد زاهدان-چابهار و بالعکس باطل اعلام شده و جایگزینی نخواهد داشت.

وی افزود: مطابق برنامه روز سه شنبه تعداد 12 پرواز ورودی و خروجی از طریق فرودگاه بین المللی زاهدان به مقصد شهرهای تهران، مشهد،گرگان، و نجف اشرف انجام خواهد شد که در صورت تغییر در برنامه زمانبندی شده و یا لغو این پرواز ها به دلیل شرایط نامساعد جوی اطلاع رسانی لازم انجام خواهد پذیرفت.