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۱۷ دی ۱۳۹۲، ۱۰:۴۱

به دلیل ناپایداری شرایط جوی/

پرواز تهران - زاهدان - چابهار و بالعکس لغو شد

پرواز تهران - زاهدان - چابهار و بالعکس لغو شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: پرواز شماره 382 شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از مبداء تهران به مقصد زاهدان به دلیل شرایط نامساعد جوی حاکم در فرودگاه بین المللی زاهدان لغو شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پرواز شماره 382 متعلق به شرکت هواپیمایی ایران ایر که قرار بود ساعت 6 و 40 دقیقه صبح امروز فرودگاه مهرآباد تهران را به مقصد زاهدان ترک کند به دلیل شرایط نامساعد جوی و شرایط حاکم در فرودگاه بین المللی زاهدان باطل اعلام شد.

مدیرروابط عمومی فرودگاه بین المللی زاهدان در گفتگو با مهر علت لغو این پرواز را ناپایداری هوا و کاهش شدید دید افقی و کمتر از 500 متر در این فرودگاه عنوان کرد.

حمید رضا پارسا اظهار داشت: پرواز شماره 382 از مبدا تهران به مقصد زاهدان-چابهار و بالعکس باطل اعلام شده و جایگزینی نخواهد داشت.

وی افزود: مطابق برنامه روز سه شنبه تعداد 12 پرواز ورودی و خروجی از طریق فرودگاه بین المللی زاهدان به مقصد شهرهای تهران، مشهد،گرگان، و نجف اشرف انجام خواهد شد که در صورت تغییر در برنامه زمانبندی شده و یا لغو این پرواز ها به دلیل شرایط نامساعد جوی اطلاع رسانی لازم انجام خواهد پذیرفت.

 

کد مطلب 2209455

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