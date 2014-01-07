حمايت از صنايع دستي بهترين فرصت براي ايجاد اشتغال/شناسايي 210 هزار هنرمند صنايع دستي در كردستان

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد ميمنت آبادي صبح سه شنبه در جريان برگزاري نشست مشترك با مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي كردستان و معاون دفتر امور اقتصادي استانداري اظهار داشت: حمايت از رشته هاي صنايع دستي علاوه بر ايجاد فرصت هاي جديد شغلي بهترين زمينه براي تامين درآمد اقشار مختلف مردم به شمار مي رود.

وي با بيان اينكه كردستان ظرفيت هاي خوبي در عرصه صنايع دستي در اختيار دارد، افزود: هنرمندان و صنعتگران زيادي در استان فعاليت مي كنند و به همين دليل لازم است ضمن برنامه ريزي بهتر از فعالان اين حوزه به خوبي حمايت شود.

مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان كردستان ادامه داد: هم اكنون هنرمندان زادي در كردستان وجود دارند كه از طريق اين كار امرار معاش مي كنند و از نابودي هنر هاي سنتي و صنايع دستي حمايت و در حفظ آن تلاش مي كنند و به همين دليل ما نيز به نوبه خود از اين هنرمندان و صنعتگران حمايتهايي انجام داده ايم كه از جمله اين حمايت ها می توان به بيمه نمودن هنرمندان، ارائه تسهيلات براي آنها و ارائه آموزش هاي لازم در رشته هاي مختلف صنايع دستي استان كردستان اشاره كرد.

وي عنوان كرد: در حال حاضر 32 رشته فعال صنايع دستي در سطح استان كردستان وجود دارد كه 21 رشته آن بومي و مختص به استان كردستان بوده و 13 رشته آن ملي است و اين آمار نشان مي دهد كه كردستان ظرفيت هاي بسيار خوبي در اين بخش در اختيار دارد.

ميمنت آبادي در بخش ديگري از سخنان خود در اين نشست به تعداد صنعتگران فعال استان و تعداد كارگاه ها اشاره كرد و افزود: در سطح استان كردستان 210 هزار نفر فعال صنايع دستي وجود دارد كه 65 هزار نفر آموزش ديده رسمي و 145 هزار نفر فعالان عرصه صنايع دستي غير مستمر و روستايي هستند و همچنین 4 هزار 500 كارگاه متمرکز هنرهای سنتی و صنایع دستی مشغول به فعاليت هستند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستاي ثبت صنايع دستي كردستان در فهرست آثار ملي كشور يادآور شد: بر اساس اقدامات صورت گرفته تاکنون تعداد 21 رشته صنايع دستي در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است و اين روند در حال حاضر نيز با جديت بيشتري ادامه دارد.

مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان كردستان گفت: در سال 87 يك اثر گليم و در سال 89 يك اثر كلاش، در سال گذشته نيز شش اثر شامل قلمدان چوبي، كلاش بافي، قاشق چوبي، گليم سنه، شالبافي، قلمدان چوبي مشبك توانستند نشان مهر اصالت يونسكو را دريافت كنند.

وي عنوان كرد: در سال هاي 91 تعداد 12 اثر و در سال 92 تعداد 24 اثر از آثار و هنرهاي صنايع دستي استان كردستان توانست نشان مهر اصالت و مرغوبيت كالا را دريافت كند كه اينها همگي نشان از توانمندي هنرمندان صنايع دستي استان كردستان است و مي تواند موجب رونق و توسعه هنرهاي سنتي و صنايع دستي و معرفي آن به جهانيان شود.

ميمنت آبادي به تعداد هنرمندان و صنعتگران بيمه شده از سوي معاونت صنايع دستي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اشاره كرد و گفت: در سه سال اخير شش هزار و 850 نفر از هنرمندان و صنعتگران استان كردستان تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار گرفته اند و از خدمات اين بيمه برخوردار شدند.

وي در پايان به مشكلات مالي و نبود اعتبارات كافي براي توسعه كار و ابزار و سايل براي حمايت بهتر از صنعتگران و هنرمندان استان كردستان اشار كرد و گفت: ما در بحث ايجاد اشتغال هيچ گونه اعتباري نداريم و در برخي از ارگانها تسهيلات اعطايي اشتغال در حوزه صنایع دستی، در مسيري غير از صنايع دستي هزينه مي شود.