رئال با چهارصدمین گل رونالدو مقابل سلتا پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئال مادرید در حضور بیش از 65 هزار تماشاگر ورزشگاه سانتیاگوبرنابئو با نتیجه 3 بر صفر مقابل سلتاویگو به برتری رسید. در این دیدار کریس رونالدو (82، 90) و کریم بنزما (67) برای رئال گل زدند. رونالدو بیست و نهمین گل خود در رقابتهای این فصل و چهارصدمین گل خود در تمامی رقابتها را با پیراهن رئال مادرید به ثمر رساند.
در دیگر دیدار دوشنبه شب نیز ویارئال با نتیجه پر گل 5 بر 2 از سد رایووایکانو گذشت.
جدول ردهبندی:
1- بارسلونا 49 امتیاز
2- آتلتیکومادرید 49 امتیاز
3- رئال مادرید 44 امتیاز
4- آتلتیک بیلبائو 33 امتیاز
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18- سلتاویگو 16 امتیاز
19- رایووایکانو 13 امتیاز
20- رئال بتیس 11 امتیاز
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