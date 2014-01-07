واردات واکسنهای مورد نیاز کشور به هلال احمر واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد فرهادی صبح سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه چند نفر از روسای جمعیت هلال احمر که در مؤسسه آموزش عالی هلال‌احمر برگزار شد به طرح تحول جمعیت هلال احمر اشاره کرد.

وی گفت: از آنجا که جمعیت هلال احمر مأموریت‌های امداد و نجات در بلایای مختلف کشور را بر عهده داشته و در امر توانبخشی، درمان و اسکان اضطراری نقش مهمی را ایفا می‌کند بنا داریم تا یک بازبینی و آینده‌نگاری در ساختار و تشکیلات این جمعیت داشته باشیم و منابع انسانی آگاه و آموزش دیده را جایگزین کنیم.

وی ادامه داد: در حوزه امداد و نجات در حال تدوین برنامه ملی، استانی، شهری و حتی بخشی منطبق با وضعیت جغرافیایی هر منطقه و آمایش سرزمینی هستیم تا بتوانیم تجهیزات و نیروهای خود را بنا به ضرورت هر استان در کشور تولید کنیم.

فرهادی اظهار امیدواری کرد: تا ظرف 6 ماه آینده برنامه‌های مناسب با نیازهای جمعیت مستقر شده و در این راستا ستاد تحول در کمیته‌های مختلف در حال فعالیت است اما نباید فراموش کرد که در کنار این برنامه‌ریزی‌ها امکانات و تجهیزات سخت‌افزاری را باید به روز شود.

رئیس جمعیت هلال احمر در مورد واردات واکسن‌های مورد نیاز از جمله فلج‌اطفال نیز گفت: از حدود یک ماه اخیر سه میلیون دوز واکسن فلج اطفال بنا به درخواست وزارت بهداشت از یک شرکت خارجی خریداری شده که قرار بود تا هفتم ژانویه (امروز) به دست ما برسد.

وی افزود: البته مذاکراتی با معاونت بهداشتی وزارت بهداشت داشته‌ایم تا انواع دیگر واکسنها هم از طریق جمعیت هلال‌احمر وارد کشور شود.

فرهادی در مورد ارتقای مراکز درمانی جمعیت هلال‌احمر به مراکز بهداشتی درمانی در کنار وزارت بهداشت نیز گفت: جمعیت هلال احمر در نقاط مختلف تعداد زیادی درمانگاه و پلی‌کلینیک دارد که صرفا فعالیتهای درمانی را ارائه می‌کند که با هماهنگی معاونت بهداشتی وزارت بهداشت بنا داریم تا این درمانگاهها فعالیتهای بهداشتی مانند واکسیناسیون، طب پیشگیری که مقدماتی و آموزشهای بهداشتی و اجتماعی را هم در کنار کار درمانی خود داشته باشند.

وی با اشاره به دیدار خود با رئیس جمعیت هلال‌احمر عراق و بازدید از مراکز درمانی ایران در شهرهای نجف و کربلا گفت: به دلیل تردد زوار ایرانی به عتبات عالیات درمانگاههای هلال‌احمر در شهرهای نجف و کربلا علیرغم فضای محدود و کوچک روزانه تا یک هزار بیمار را ویزیت می‌کنند که باید این فضاها گسترده شود.

به گفته رئیس جمعیت هلال احمر بناست تا درمانگاهی در کربلا ساخته شود و تفاهمنامه‌ای با طرف عراقی منعقد شده تا بیمارستانهایی در کربلا و نجف ایجاد شود.

وی ادامه داد: به دلیل تشابهات مذهبی و اسلامی مردم ایران علاقه‌ زیادی برای زیارت شهرهای کربلا و نجف دارند تا حدی که در ایام اربعین یک و نیم میلیون زائر ایرانی به کربلا مشرف شدند که ما علاوه بر درمانگاه‌های ثابت 5 درمانگاه سیار دیگر نیز در مسیر زائران مستقر کردیم.