به گزارش خبرگزاری مهر، صابر امامی استاد دانشگاه و شاعر انقلاب اسلامی با بیان اینكه از چند منظر میتوان به ادبیات انقلاب اسلامی نگاه كرد، اظهار كرد: یك نگاه تاریخی و از منظر زمان است. یعنی وقتی میخواهیم بگوییم ادبیات انقلاب و از آن تعریفی ارائه دهیم ادبیاتی بعد از سال 57 در این سرزمین به وجود میآید.
وی ادامه داد: بعد از سال 57 در كنار شعر و داستان انقلاب افراد دیگری كه معتقد به انقلاب اسلامی نبودند، شعر و داستان گفتهاند و در این صورت سوال پیش میآید كه آیا میشود تولیدات آنها را هم جزء ادبیات انقلاب قرار داد؟ و آیا ادبیات انقلاب اسلامی واقعا از سال 57 آغاز شده است؟ در نتیجه نمیتوان تنها از منظر زمان تعریفی برای ادبیات انقلاب اسلامی ارائه داد.
امامی گفت: مفاهیمی كه به محتوا بر میگردد در تعریف ادبیات انقلاب اسلامی باید لحاظ شود، به نظر میرسد میشود گفت ادبیات انقلاب اسلامی ادبیاتی است كه در ادامه و كنار فریاد اعتراض بنیانگذار انقلاب امام خمینی (ره) از سال 1341 به بعد تولید كنندگان هنر شعری كه با او و صدای او همراه شدهاند و در محور ندای امام و در راستای حركت های انقلابی امام (ره) به حركت پرداختهاند و جبهه فرهنگی حركت امام را تقویت كردهاند ادبیات انقلاب اسلامی را شكل دادهاند.
این شاعر و پژوهشگر تاكید كرد: ادبیات انقلاب اسلامی با شروع اعتراض امام (ره) آغاز شد و طنین این حركت در دل جامعه و جامعه هنری میبالد و رشد میكند و به اوج میرسد و با انقلاب 57 و پیروزی نظامی، سیاسی و اقتصادی این ادبیات گسترده می شود و فراگیر میشود.
وی با اشاره به اینكه حركتهای آزادیخواهانه و استقلالطلبانه و مقاومت ملی و مذهبی ایران در طول تاریخ وجود داشته است، عنوان كرد: هر كدام از این حركتها متولی خود را داشت، جامعه در طول تغییر و تحولهایش ادبیاتهایی داشته، اما آن ادبیات را به طور مثال با عنوان ادبیات مشروطیت مطالعه میكنیم اما وقتی پرچمداری به امام (ره) میرسد ، ایشان ویژگیهای خاص خود را دارد كه ممكن است در حركت مصدق، آیت الله كاشانی و مدرس و ... وجود نداشته باشد.
این استاد دانشگاه با تاكید بر این كه طنین و ریشههای محتوای شعر انقلاب اسلامی در شعر 1400 ساله فارسی دیده می شود، گفت: شعر انقلاب اسلامی فرزند خلف شعر 1400 ساله فارسی است. اما باید مرزی را برای تعریف ادبیات انقلاب اسلامی داشته باشیم.
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