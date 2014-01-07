کشف 4500 نخ سیگار و 1600 لیتر سوخت قاچاق در شهرستان قدس

سرهنگ دوم حجت الله کرمی زند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران انتظامی شهرستان قدس در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و مبارزه با قاچاق کالا و سوخت، با تلاش و کار شبانه روزی موفق شدند در بازرسی از صنوف 4500 نخ سیگار قاچاق کشف کنند.



وی افزود: ماموران انتظامی در اجرای طرح مشترک با شرکت فرآورده های نفتی و پاکسازی مناطق آلوده موفق به کشف هزار و 600 لیتر سوخت قاچاق از یک کارگاه تولیدی و یک دستگاه خودروی سنگین شدند.



این مسئول عنوان کرد: در حال حاضر با توجه به این که نفت کمتر در دسترس مردم است و بنزین نیز سهمیه بندی شده، سوختی که مورد قاچاق قرار می گیرد گازوئیل است که بیشتر وسایل نقلیه از پمپ های بنزین تهیه می کنند و سپس به صورت قاچاق بین مردم توزیع می کنند.



کرمی زند ضمن تاکید بر اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و مبارزه با قاچاق کالا و سوخت در طی سال جاری متذکر شد: قاچاق ضربات سهمگینی بر پیکره اقتصادی کشور وارد می کند و پلیس با توجه به تعریف وظایفش با افراد متخلف بشدت برخورد خواهد کرد.



وی اعلام کرد: طی هفته گذشته نیز یک محموله قاچاق مشروبات الکلی در این شهرستان کشف و ضبط شد و در این رابطه شش نفر دستگیر شدند، این محموله از غرب کشور وارد شهرستان شده بود که ماموران با عملیات ضربتی موفق به کشف آن شدند و اقدام به امحای این مشروبات کردند.