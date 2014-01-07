وحید اثنی عشری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هیئت بولینگ و بیلیارد خراسان رضوی با توجه به سالنی که از طریق مسئولان مجتمع کوهسر در اختیارش گذاشته شده تلاش می کند تا به سمت هر چه همگانی تر کردن این ورزش ها حرکت کند.

وی افزود: البته ورزش بیلیارد بویژه در بخش آقایان از اقبال بسیار خوبی برخوردار است اما در ورزش بولینگ به دلیل کم بودن سالن‌های ویژه این ورزش اقبال کمتری نسبت به بیلیارد دیده می شود.

دبیر هیئت بولینگ و بیلیارد خراسان رضوی همچنین از اردوی آمادگی تیم بولینگ خراسان رضوی خبر داد و اظهار کرد: تیم بولینگ استان در حال حاضر در اردوی آمادگی به سر می برد و نفرات برتر استان هفته ای چند جلسه خوب، تمرینی را انجام می دهند.

وی افزود: تیم استان اواخر ماه جاری به مسابقات کشوری بولینگ اعزام خواهد شد.

اثنی عشری همچنین از برگزاری یک دوره مسابقه بیلیارد و یک دوره مسابقه بولینگ در 22 بهمن ماه سال جاری و به مناسبت گرامیداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی خبر داد و اظهار کرد: این مسابقه به صورت آزاد و در بین باشگاه ههای استان برگزار خواهد شد.