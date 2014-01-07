خدمت رسانی هلال احمر استان به 837 نفر حادثه دیده در 28 ساعت گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدرعلی خانبازی در این مورد اظهار داشت: در پی بارش برف در سراسر استان امدادگران جمعیت هلال احمر استان ضمن شکرگزاری خداوند متعال ، به مسافران در راه مانده و سوانح جاده ای امدادرسانی کردند.

وی گفت : در این عملیات که به مدت 28 ساعت به طول انجامید 837 نفر حادثه دیده در راه های مواصلاتی استان از خدمات جمعیت هلال احمر بهره مند شدند.

معاون امدا و نجات هلال احمر استان اصفهان اظهار داشت : از بین 116 مورد حادثه برف و کولاک ، 52 مورد حادثه جاده ای ، هفت مورد حادثه شهری و یک مورد حادثه کارگاهی در مجموع 837 نفر حادثه دیده و 107 نفر مصدوم قرار داشتند که 88 نفر مصدوم به صورت سرپایی و 19 نفر به مراکز درمانی اعزام شدند ، همچنین 546 نفر در پایگاه های امداد و نجات بین شهری هلال احمر استان اسکان یافتند.

وی اظهار داشت: در بین 546 نفر اسکان یافته در پایگاه ها 55 ست غذایی ، 430 قرص نان و 410 قوطی کنسرو توزیع شد.

خانبازی تصریح کرد: در این عملیات 37 پایگاه امداد و نجات بین شهری ، 26 شعبه اجرائی و 721 امدادگر و نجاتگر به استعداد دو دستگاه خودروی آرگو برف رو، 47 دستگاه آمبولانس ، 26 دستگاه وانت کمک دار و 15 دستگاه خودروی نجات بکارگیری شدند.

وی در پایان به هموطنان تصریح کرد: از سفرهای غیرضروری اجتناب کرده و در صورت مسافرت از ایمنی خودرو از قبیل معاینه فنی ، داشتن زنجیر چرخ و ... اطمینان داشته و غذا و لباس گرم همراه خود داشته باشند و در صورت بروز حادثه با شماره 112 جمعیت هلال احمر جهت دریافت کمک تماس بگیرند.

