تولید اولین صفحات لمسی دنیا با قابلیت ضدمیکروبی

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت کورنینگ به عنوان شرکتی که در پس صفحات فوق قدرتمند و شیشه ای تلفن گوریلا قرار دارد یک صفحه نمایش ضد میکروب تولید کرده است که باکتری و میکروب را پس از هر تماس با صفحه از بین می برد.

این صفحه نمایش دارای عامل ضدمیکروب یون نقره است و اولین شیشه ضدمیکروبی تلقی می شود که قادر به از بین بردن میکروبها تا 99.9 درصد است.

این صفحه نمایش لمسی ضد میکروبی در نمایشگاه کالاهای الکترونیک لاس وگاس به نمایش گذاشته شده است و توسط بسیاری از شرکت کنندگان مورد آزمایش قرار می گیرد. تولید کننده اعتقاد دارد که یک روز می توان از این ویژگی روی پنجره ها، مبلمان محل کار، صفحات نمایش تلفنهای هوشمند و تبلتها و همچنین ماشین حسابها استفاده کرد.

جیمز آر استینر نایب رئیس و میرعامل مواد خاص در شرکت کورنینگ گفت: شیشه گوریلا ضد میکروب کورنینگ مانع رشد خزه، تشکیل گچ، کپک، قارچ و باکتری می شود و علت آن خواص ضدمیکروبی است که جزء خصوصیات ذاتی این شیشه ها بوده و تا پایان عمر دستگاه باقی می ماند.

این شرکت همچنین مدعی شده که می تواند ویژگی ضد میکروبی را بدون تضعیف شیشه به آن اضافه کند چرا که این صفحات نمایش نسبت به کشش مقاوم هستند و میکروبها نمی توانند در شکافهای آن زندگی کنند.

درحال حاضر دستگاه های گلکسی سامسونگ و گوگل نکسوس 7 و همچنین تبلتهای شرکت سونی دارای صفحه نمایش گوریلا هستند. اما درحال حاضر یون نقره تنها در بیمارستانها و سایر استفاده های پزشکی کاربرد دارد.