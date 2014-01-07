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۱۷ دی ۱۳۹۲، ۱۲:۱۱

پنج بانوی ووشوکار کرمانشاهی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

پنج بانوی ووشوکار کرمانشاهی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: در پایان مسابقات انتخابی ووشوی بانوان در مقطع سنی نوجوانان و جوانان، پنج ووشوکار کرمانشاهی به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این رقابت ها که در دو بخش تالو و ساندا و در رده های سنی نوجوانان و جوانان برگزار شد، ماریه قادر نژاد، دلپاک رحمانی، صبا شریفی در بخش ساندا و مریم سلیمانی در بخش تالو به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

همچنین در بخش تالو نوجوانان نیز زهرا خوشبخت با موفقیت در مسابقات انتخابی توانست به عضویت تیم ملی درآید.

قادر نژاد در وزن 48 کیلوگرم، دلپاک رحمانی در وزن 52 کیلوگرم، و صبا شریفی در وزن 60 کیلوگرم حضور دارند.

در پایان اردوی تدارکاتی تیم ملی که از امروز آغاز می شود نفرات برگزیده هر وزن به مسابقات جهانی ترکیه اعزام خواهند شد.

کد مطلب 2209484

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