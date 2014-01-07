تصميم هاي عجيب هيئت مديره باشگاه تراكتور/ جلالی به تراکتورسازي برگشت

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دیروز از باشگاه تراکتورسازی تبریز خبر رسید که پس از پایان جلسه هیئت مدیره، تصمیم به بازگشت مجید جلالی به تیم فوتبال بزرگسالان این باشگاه گرفته شده است.

ابقای مجید جلالی در شرایطی رخ داد که سردار علی اکبر پورجشمیدیان رئیس هیئت مدیره باشگاه تراکتورسازی که محبوبیت بی نظیری نه تنها در بین هواداران این باشگاه، بلکه در بین همه ورزش دوستان استان دارد، شخصا به دیدار سرمربی تیم تراکتورسازی رفته و از او خواسته تا دوباره سکان هدایت این تیم را به عهده بگیرد.

در این خصوص سردار پورجشمیدیان گفت: در جلسه هيئت مديره چند ساعت در مورد مسائل مختلف باشگاه بحث و گفت‌ وگو کرديم و در نهايت به اين جمع ‌بندي رسيديم که از مجيد جلالي خواهش کنيم بار ديگر به هدايت تيم بازگردد و کار خود را ادامه دهد. خودم شخصاً خدمت او رفتم و خواهش کردم به تيم بازگردد و حاصل زحماتي که در چند وقت اخير کشيده است را در ادامه برداشت کند.

مجید جلالی نیز بازگشت خود به تیم تراکتورسازی را تائید کرد و گفت: امیدوارم این بار بتوانم با حمایت بیشتر از سوی باشگاه به کار خودم در تیم تراکتورسازی ادامه دهم.

گفتنی است پس از مصاحبه چند روز پیش دلفکار سخنگوی هیئت مدیره باشگاه تراکتورسازی مبنی بر اینکه مجید جلالی با یک شکست دیگر از سرمربیگری تیم تراکتورسازی برکنار خواهد شد، جلالی استعفای خود را هم از طریق رسانه ها و هم به صورت کتبی به باشگاه اعلام کرد.

به دنبال این قضایا و پس از تساوی بدون گل تراکتورسازی برابر فجر در هفته بیست و یکم لیگ برتر، هیئت مدیره باشگاه تراکتورسازی تشکیل جلسه داد و با استعفای مجید جلالی موافقت کرد. پس از آن نام تونی اولیویرا سرمربی سابق تیم تراکتورسازی دیروز به عنوان جدی ترین جانشین جلالی از سوی حمید زینی زاده مدیرعامل این باشگاه مطرح شد اما عصر دیروز دوباره خبر ابقای جلالی در جمع سرخپوشان شنیده شد که با تائید خبر از سوی مسئولان باشگاه تراکتورسازی، قرار است کادرفنی تیم تراکتورسازی با ترکیب قبلی همچون هفته های گذشته به کار خود در تبریز ادامه دهد.

تیم تراکتورسازی امروز سه شنبه تمرینات خود را زیر نظر مجید جلالی پیگیری می کند.