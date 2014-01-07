ساماندهي آستان مقدس امام زاده حسين(ع)‌ در قزوین پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ساماندهی بقاع متبرکه شهر قزوین‌ صبح سه شنبه با حضور استاندار و جمعی از مدیران استان در محل استانداری برگزار شد.

مرتضی روزبه استاندار قزوین در این مراسم با بیان اینکه مردم ايران، قزوين را به نام مبارک امام زاده حسين(ع) مي شناسند اظهارداشت: وجود با بركت امام زاده حسين(ع) در شهر قزوين يكي از مراكز مهم فرهنگي و معنوي در استان محسوب می شود.

وي افزود: ساماندهي آستان مقدس امام زاده حسين (ع)‌ بايد در اولویت قرار گیرد متاسفانه تاكنون هيچ اقدام مثبتي در اين خصوص صورت نگرفته است و این مهم نیازمند پیگیری يک اراده جمعي است.

استاندار قزوين تصریح کرد: در این راستا بايد ساماندهي آستان مقدس امام زاده حسين(ع)‌ را فاز به فاز و بر اساس زمان بندي پيگيري شود.

وي بر بازنگري مجدد طرح ساماندهي آستان مقدس امام زاه حسين(ع) و برگزاري جلسه با مديران اوقاف و امور خيريه و همچنين استفاده از پتانسیل سرمايه گذاران و خيرين در ساماندهي اين آستان مقدس تاكيد كرد.

روزبه، وجود گلزار شهدا و پدران و مادران شهيد در اين امام زاده را از مهمترین ويژگي هاي منحصر به فرد اين آستان مقدس عنوان کرد.

وی تصريح كرد: همچنين وجود مشاهير و علماي بزرگ در اين امام زاده بخش ديگري از اين ويژگي برجسته است كه علاوه بر اين بخشي از تاريخ و فرهنگ قزوين را نيز شامل مي شود.

استاندار قزوین در پایان خواستار بازنگری ساماندهی آستان مقدس امام زاده حسين(ع)‌ ظرف دو هفته آينده شد.



رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين نیز در ادامه بيان کرد: بايد همکاري مسئولان و مديران شهري و استاني با شهرداري و شورا تداوم يابد زيرا بدون همکاري کارآمدي ها به حداقل مي رسد.

عباس ظاهري يادآورشد: طرح توسعه امامزاده هاي شهري از برنامه هاي مورد توجه شوراي اسلامي شهر قزوين است که با پيگيري انجام شده مبلغ 20 ميليارد تومان اعتبار مصوبات سفر سوم در صورت اختصاص براي اجراي طرح هزينه خواهد شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان نیز در ادامه اظهارداشت: طی سال های گذشته با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینكه بقاع متبركه باید به قطب فرهنگی تبدیل شود، اقدامات فرهنگی در بقاع متبركه قوت گرفت و معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه نیز سالانه برنامه های متفاوتی را برای بقاع متبركه طراحی كرده و به ادارات استان ها ابلاغ می شود.

حجت الاسلام مصطفی نوروزی اظهار امیدواری كرد: برگزاری چنین برنامه هایی در طول سال استمرار داشته باشد تا هر روز شاهد جذب بیشتر مردم به ویژه نسل جوان به این فضاهای دینی و فرهنگی باشیم.

وی یادآورشد: در سال جاری برنامه های مختلفی در بقاع متبركه استان قزوین اجرا شده كه در ایام نوروز كه طرح آرامش بهاری صورت گرفت در این طرح ۸۵ امامزاده برنامه فرهنگی داشتند و در تابستان امسال نیز در ۳۰ بقعه متبركه طرح نشاط معنوی اجرایی شد و همچنین برنامه یاس نبوی نیز در حدود ۵۹ امامزاده صورت گرفت.

این مسئول یادآورشد: علاوه بر این برنامه ها در مناسبت های مختلف و ماههای محرم، صفر و رمضان نیز برنامه های ویژه ای در سطح بقاع متبركه شاخص استان برگزار شده است.