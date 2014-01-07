شب شعر انقلاب با حضور شاعران کشوری در سنندج برگزار می شود

به گزارش خبرگزاري مهر، امین مرادی اظهار داشت: در این شب شعر شاعران توانمند کشوری دکتر "علیرضا قزوه" استاد "محمود جواد محبت"، "ناصر فیض"، "مرتضی امیری اسفندقه"، "بیژن ارژن"، "محسن عربخالقی"، "مهدی زنگنه"، "حبیب الله بخشوده"، "غلامرضا بکتاش"، "میلاد عرفانپور"، "میر هاشم میری" از تهران، کرمانشاه، همدان و ایلام به شعر خوانی می پردازند.

وی با اشاره به تلاش های استاد شاهرخ اورامی در راستای تقریب مذاهب اسلامی افزود: این شاعر توانمند کرد در تقویت هنر انقلاب اسلامی از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و با حضور در محافل ادبی داخل و خارج از کشور با صدایی رسا و اشعاری نغز و زیبا در وصف خاتم المرسلین و ائمه اطهار به شعر سرایی می پرداخت.

مرادی یادآور شد: استاد اورامی شاعر متعهد و ارزشی سالها ذوق و قریحه شاعرانه خود را در خدمت به ادبیات این مرز و بوم به کار بست و با حضور خود در هر محفل ادبی غنا بخش آن محفل ادبی بود.

وی ادامه داد: بازخوانی اشعار ناب انقلاب اسلامی، مانور فرهنگی شاعران، همنشینی شاعران انقلاب در سه دهه، جذب دوباره نیروهای فرهنگی انقلابی و معرفی چهره های جوان شعر انقلاب از مهم ترین اهداف برگزاری شب های شعر انقلاب است.

رئیس حوزه هنری کردستان گفت: شب شعر انقلاب دی ماه سال جاری در استان های کردستان، خوزستان، فارس، سیستان و بلوچستان و اصفهان برگزار می شود.

عملکرد کتابخانه های عمومی کردستان در ترویج فرهنگ کتابخوانی قابل تقدیر است

فرماندار و رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان سقز گفت: عملکرد کتابخانه های عمومی استان کردستان در ترویج فرهنگ کتابخوانی و تلاش برای نهادینه کردن فرهنگ مطالعه در جامعه قابل تقدیر است.

نادر فخری در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان سقز اظهار داشت: اجرای برنامه های متنوع و کاربردی به منظور ترویج فرهنگ مطالعه و جذب مردم به کتابخانه های عمومی از اقدامات مثبت این نهاد فرهنگی بوده است.

فرماندار سقز بر لزوم ارتقای فضای فیزیکی کتابخانه های عمومی در این شهرستان تاکید و بيان کرد: یکی از مهم ترین مشکلات و موانع موجود در این حوزه کمبود زیربناست که باید با همکاری و تعامل دستگاه های مرتبط رفع شود.

وی تعداد کتابخانه های عمومی مشارکتی شهرستان سقز را هشت باب عنوان کرد و گفت: این تعداد زیبنده شهرستان فرهنگی سقز نیست و باید با همکاری دهیاری ها و شوراهای اسلامی روستا کتابخانه ها عمومی مشارکتی را توسعه داد.

فرماندار و رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان سقز بیان کرد: یکی دیگر از مشکلات کتابخانه های عمومی سقز نزدیکی دو کتابخانه عمومی این شهر است و باید یکی از کتابخانه ها به مکان دیگری انتقال یابد.

فخری در ادامه از افتتاح نخستین کتابخانه دیجیتال در سقز خبر داد و افزود: اقدامات لازم برای مکان یابی و همچنین تامین تجهیزات مورد نیاز کتابخانه مذکور در حال انجام است و امیدواریم خیرین نیز در این عرصه وارد شوند از این این اقدام حمایت کنند.

شهردای و شورا از کتابخانه های عمومی سقز حمایت می کنند

رئیس شورای اسلامی شهر سقز با اشاره به نقش مهم کتابخانه های عمومی در توسعه کشور، گفت: شورای اسلامی و شهرداری سقز از این نهاد فرهنگی حمایت می کنند.

نظام غفاری نيز در ادامه اين جلسه اظهار داشت: هر جامعه ای که می خواهد پیشرفت کند و به توسعه برسد باید به مطالعه و علم آموزی توجه ویژه ای داشته باشد.

وی ادامه داد: نهادینه کردن فرهنگ کتابخوانی در میان اقشار مختلف از نیازهای فرهنگی جامعه است و نهادهایی که در این حوزه فعالیت می کنند باید از سوی مردم و مسئولان حمایت شوند.

غفاری با اشاره به اینکه در سال جاری تاکنون 50 میلیون ریال از سهم نیم درصدی شهرداری به حساب انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان سقز واریز شده است، افزود: بر اساس برنامه شهرداری سقز باید تا پایان سال مالی جاری، حداقل معادل سال گذشته بدهی خود را به حساب این انجمن واریز کند.

رئیس شورای اسلامی شهر سقز بیان کرد: خوشبختانه رویکرد شهرداری سقز فرهنگی است و این امر در تسهیل ارتباط و تعامل مثبت کتابخانه های عمومی با این نهاد اثرگذار است.