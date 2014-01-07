مبارزه با هجمه هاي فرهنگي دشمنان و آسيب هاي مجازي در اولويت قرار گيرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سيد ناصر الدين نوري زاده صبح سه شنبه در بازديد از اداره تبليغات اسلامي استان همدان اظهار داشت: يكي از فعاليت هاي امور فرهنگي سازمان تبليغات اسلامي مبارزه با تهاجم فرهنگي و آسيب هاي اجتماعي و تاثيرات مخرب رسانه هاي نوين و فضاي مجازي بر روي نوجوانان و جوانان جامعه است.

وي با بيان اينكه بحث مبارزه با تهاجم فرهنگي مقوله اي بوده كه مربوط به زمان كنوني نيست و از مدت ها قبل آغاز شده است، عنوان داشت: اداره تبليغات اسلامي در برخي حوزه ها به طور فعال و در بعضي ديگر به طور انفعالي عمل شده است.

مدير كل امور فرهنگي رسانه و فنآوري هاي نوين سازمان تبليغات اسلامي كشور با اشاره به اينكه سازمان تبليغات اسلامي فعاليت هاي مختلفي را در حوزه فضاي مجازي انجام داده است، بيان داشت: استفاده از ظرفيت مجازي در راستاي تقويت بنيان اعتقادي و باور هاي مردم و استفاده از فضاي مجازي براي تبليغ امور ديني است.

حجت الاسلام سيد ناصر الدين نوري زاده با اشاره به اينكه تا كنون به طور كامل به اين هدف در فعالیت در حوزه فضای مجازی نرسيده ايم، افزود: مجموع فعاليت هاي فرهنگي كه در همه استان هاي كشور در راستاي فضاي مجازي و مبارزه با تهاجم فرهنگي انجام مي شود بيش از 78 عنوان برنامه است.

وي با بيان اينكه حدود چهار برنامه اصلي و پايه از اين برنامه در سازمان تبليغات اسلامي كشور انجام مي شود، ابراز داشت: از آن جمله مي توان به شناسايي جمعيت بانوان فرهيخته و هدايت و نظارت آنها و برگزاري گفتمان هاي ديني و تشكيل هسته هاي فرهنگي جوانان و پاتوق هاي فرهنگي جوانان اشاره كرد.

طرح هاي مختلفي در راستاي ساماندهي فعاليت هاي جوانان در جامعه انجام مي شود

مدير كل امور فرهنگي رسانه و فنآوري هاي نوين سازمان تبليغات اسلامي كشور با اشاره به اينكه طرح هاي مختلفي در راستاي ساماندهي فعاليت هاي جوانان در جامعه انجام مي شود، اظهار داشت: ساماندهي اوقات فراغت جوانان و نوجوانان و برنامه هاي جوانان به طور خاص و نگاه وي‍ژه اي به بخش جوانان و نوجوانان وجود دارد.

حجت الاسلام نوري زاده با تاكيد بر اينكه در امور فرهنگي سازمان تبليغات اسلامي به بانوان و خواهران نگاه ويژه اي وجود دارد، عنوان داشت: استفاده از ظرفيت هاي اين حوزه براي انجام كار هاي تبليغي و ديني، تشكيل باشگاه هاي فرهنگي جوانان، سامانه ارسال پيامك، برگزاري نمايشگاه پوشش اسلامي، برگزاري گفتمان براي اوليا دانش آموزان و جشنواره تخصصي عفاف و حجاب از جمله اقدامات سازمان تبليغات اسلامي است.

وي با بيان اينكه برگزاري كاترگاه آموزشي سبك زندگي يكي از اقدامات سازمان تبليغات اسلامي در راستاي مبارزه با تهاجم فرهنگي است، بيان داشت: گرد همايي اساتيد گفتمان هاي ديني و كارگاه هاي آموزشي براي آنها، راه اندازي تالار گفتگوي مجازي از جمله برنامه هاي امور فرهنگي سازمان تبليغات اسلامي براي مقابله با تهاجم فرهنگي است.

مدير كل امور فرهنگي رسانه و فنآوري هاي نوين سازمان تبليغات اسلامي كشور با تاكيد بر اينكه از همه ظرفيت هاي سازمان تبليغات اسلامي براي مقابله با تهاجم فرهنگي و آسيب هاي فضاي مجازي استفاده مي شود، ابراز داشت: براي استفاده از فضاي مجازي براي مبارزه با تهاجم فرهنگي قصد بر اين است كه بسيجي را براي اين موضوع تشكيل داده و هر برنامه فرهنگي كه انجام مي شود يك پيوست مجازي نيز در كنار آن وجود داشته باشد.

برخورد با آسيب هاي اجتماعي باید متناسب با نياز هاي هر منطقه باشد

حجت الاسلام نوري زاده با بيان اينكه در هر منطقه نوع آسيبها متفاوت است، عنوان داشت: برنامه هاي انجام شده بايد متناسب با آن منطقه و حوزه بوده و نمي توان در اين زمينه نسخه واحدي براي كل كشور ارائه شود.

وي با بيان اينكه نياز هاي هر منطقه اي بايد اولويت بندي شده باشد، ابراز داشت: فعاليت هاي فرهنگي در راستاي مبارزه با آسيب هاي رسانه هاي نوين و فضاي مجازي و برخورد با هجمه هاي فرهنگي انجام اقددامات فرهنگي از جمله اهداف سازمان تبليغات اسلامي است.

مدير كل امور فرهنگي رسانه و فنآوري هاي نوين سازمان تبليغات اسلامي كشور با اشاره به اينكه فعاليت سايت تبيان به عنوان يك فعاليت فرهنگي در فضاي مجازي مطرح است، اظهار داشت: سايت آي دي او و ساير سايت ها كه مختص سازمان تبليغات اسلامي بوده و برخي از آنها رتبه هاي جهاني نيز كسب كرده است.

حجت الاسلام نوري زاده گفت: به زودي شوراي راهبردي فضاي مجازي در همه استان ها با هدف شناسايي فعالان حوزه فرهنگي ديني و حمايت از اين فعالان تشكيل مي شود تا كارهاي فرهنگي در زمينه مقابله به هجمه هاي فرهنگي اصولي تر انجام پذيرد.

وي با تاكيد بر اينكه در تهاجم فرهنگي دشمنان بيشترين صدمات از سوي فضاي مجازي است، عنوان داشت: دسترسي آسان نوجوانان به فضاي مجازي زمينه اي براي ترويج هجمه هاي فرهنگي دشمنان بوده كه اين موضوع بايد بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.