هیات فنی و قضائی ایران به زودی عازم لبنان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره سفر هیات ایرانی به لبنان گفت: بعد از حادثه تلخ تروریستی در مقابل سفارت ایران در بیروت اقدامات و پیگیری ها در حوزه های حقوقی و سیاسی انجام شد.

وی افزود: رایزنی ها برای شناسایی عاملین این حادثه تروریستی در دستور کار قرار گرفت و با پیگیریها عامل اصلی اقدامات تروریستی شناسایی و دستگیر شد که متعاقب آن وزیر امور خارجه کشورمان با همتای خود در لبنان گفتگو کرد و در طی این موضوع اخباری منتشر شد که خیلی سریع خبر مرگ این تروریست اعلام شد.

افخم گفت: جمهوری اسلامی ایران طی نامه های که وزیر دادگستری ایران برای همتای لبنانی خود فرستاده است اعلام کرده که مایل هستیم تیم فنی و قضائی ایران در لبنان حاضر شود و در روند پیگیری قضائی در مورد مرگ این تروریست و سایر عوامل مشارکت داشته باشیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه هیات فنی و قضائی ایران به زودی عازم لبنان خواهد شد اظهار داشت: طبق توافقات اولیه درباره کالبد شکافی و تعیین مرگ تروریسم اعلام آمادگی کردیم که با مقامات لبنانی همکاری داشته باشیم، موضوع در دست پیگیری است و جمهوری ا سلامی ایران حق خود را محفوظ می دارد.

وی همچنین درباره احضار کاردار ایران به وزارت خارجه مصر بیان کرد: ما مواضع خود را اعلام کرده ایم که این مواضع متناسب با سیاستهای اصولی کشورمان برای برقراری آرامش در منطقه و راهکارهای مسالمت آمیز است. ما از حق خود استفاده کردیم و مصری ها نیز از حق خود استفاده کرده اند و در این زمینه چیز بیشتری نمی توانم بیان کنم.

افخم در مورد سفر وزیر خارجه به لبنان که رسانه های لبنانی آن را دوشنبه هفته آینده اعلام کرده اند گفت: سفر ظریف به لبنان در حال برنامه ریزی است. با قطعی شدن سفر که به زودی انجام خواهد شد اطلاعات بیشتری خواهیم داد.

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره تبادل هیات های پارلمانی بین ایران و کشورهای مختلف گفت: هیاتی از سنای ایتالیا اوایل هفته در تهران بودند، هیات پارلمانی انگلیس امروز در تهران است، یک هیات یک نفره از آلمان که رئیس فراکسیون دموکرات مسیحی است نیز به تهران سفر خواهد کرد، هیات از پارلمان ایرلند و همچنین هیاتی از پارلمان کانادا نیز برنامه ریزی شده که به ایران سفر کند.