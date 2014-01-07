انجام 51 هزار و 160 آزمايش تشخيصي دامپزشكي در آذربايجان غربي

شهرام دیلمقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از انجام 9 هزار و 743 آزمايش سرولوژي دام، 28 هزار و 999 آزمايش سرولوژي طیور، یک هزار و 339 آزمايش آناليز شیمی، 7 هزار و 414 كشت ميكروبي و 299 آزمايش سم شناسي و 2 هزار و 602 آزمايش انگل شناسی در این راستا خبر داد.

وی با بیان اینکه این تعداد آزمایشات توسط 16 آزمایشگاه درجه یک تا 3 فعال در شبکه دامپزشکی آذربایجان غربی انجام شده است، اظهار داشت: آزمایشات در راستای ايفای نقش نظارتی و حكومتی برای تشخيص انواع بيماريهاي دام، طيور ، آبزيان و ... و عوامل ميكروبي آلوده كننده مواد غذائي و نظارت بر بهداشت عمومي و باقيمانده هاي داروئي در مواد غذائي انجام می شود.

وی از صدور مجوز ذبح شرعی برای کشتارگاههای سنتی و صنعتی آذربایجان غربی خبر داد و اظهار داشت: این طرح در راستای نظارت بر ذبح شرعی و حلال بودن گوشت قرمز و سفید اجرایی و هر کشتارگاه بر اساس آن موظف به درج کد شناسایی بر روی محصولات خود می شود.

مدیر کل دامپزشکی آذربایجان غربی در ادامه گفت: همچنین بازرسی بهداشتی و شرعی و نظارت عالیه بر تولید، نگهداری، عرضه و توزیع 520 هزار راس دام و 15 میلیون قطعه طیور کشتار شده در 29 واحد کشتارگاهی دام و طیور انجام شده است.

دیلمقانی به نظارت و کنترل بهداشتی 6 هزار مرکز عرضه گوشت قرمز و سفید اشاره کرد و گفت: هشت واحد سردخانه زیر صفر، 17 واحد کارگاه فرآوری و بسته‌بندی فرآورده‌های خام دامی، 61 مرکز جمع‌آوری شیر، 26 واحد کارخانه خوراک دام، شش واحد کارخانه جوجه کشی با ظرفیت تولید سالانه قریب به 86 میلیون قطعه جوجه یک روزه در سال‌های گذشته از اهداف برنامه‌های مهم دامپزشکی استان است.

وی از انجام مایه کوبی بیش از 11 میلیون نوبت سر دام در استان طی سه ماهه اول امسال خبر داد و با بیان اینکه مبارزه با بيماري هاي دامي و مشترك بين انسان و دام و پيشگيري از بروز بيماري هاي واگير و غير واگير دامي از اهداف اجرای این طرح است، گفت: این طرح در بین دام های مختلف از جمله گاو، گاوميش، گوسفند، بز وتكسمي اجرا شد.

وی با اشاره به اینکه در این راستا طرح برای 10 ميليون و 676هزار و 638 نوبت سر در زمینه بیماری های واگیر دار و 8 ميليون و 446 هزار و 859 نوبت سر در بخش بیماری های غیر واگیردار اجرا شد، ادامه داد: خونگيري گاوي برای تشخيص بيماري تب مالت به تعداد دو هزار و 463 راس، انجام تست سل گاوی برای تشخیص بیماری سل به تعداد چهار هزار و 518 راس را از دیگر اقدامات انجام شده در زمینه مایه کوبی دام ها انجام شد.

وی همچنین از انجام واکسیناسیون 4 هزار و 447 قلاده سگ بر علیه بیماری هاری، یک هزار و 276 راس واکسیناسیون بروسلوز گاو و گوساله 338 هزار و واکسینه شدن 624 راس گوسفند و بز بر علیه بروسلوز خبر داد و افزود: طرح مراقبت و پایش از بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان اجرا و تا کنون نمونه های تحت آزمایش از نظر سویه های آنفلوانزای فوق حاد پرندگان منفی بودند.