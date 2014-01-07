مصاحبه ام از روی ناراحتی بود/ می خواستم بازی کنم و گل بزنم

سعید دقیقی امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: من در بازی با فجرسپاسی انگیزه زیادی برای بازی کردن و گل زدن داشتم اما وقتی دیدم در ترکیب اصلی نیستم، ناراحت شدم.

وی ادامه داد: دوست داشتم در این بازی به تیم تراکتورسازی کمک کنم، چون بدنم آماده بود و انتظار داشتم فیکس باشم.

دقیقی گفت: البته باید قبول کنم که تصمیم گیرنده نهایی سرمربی تیم است و او صلاح تیم را بهتر از هر کسی می داند. نباید از نیمکت نشینی ناراحت می شدم، مصاحبه من در خصوص آقای جلالی نیز از روی ناراحتی بوده و منظور خاصی نداشتم.

این مهاجم خوش اخلاق تیم تراکتورسازی تبریز یادآور شد: همیشه سعی کرده ام که بدون حاشیه باشم و بیشتر به فکر بازی کردن و گل زدن هستم، با این حال بازهم می گویم که مصاحبه ام در خصوص آقای جلالی از روی ناراحتی بوده است.

وی افزود: امیدوارم اتفاقات اخیر باعث بهتر شدن شرایط تیم تراکتورسازی شود و ما بتوانیم با کسب نتایج خوب دل هواداران را شاد کنیم.

سعید دقیقی در فصل جاری چهار بار برای تیم تراکتورسازی تبریز گلزنی کرده که گل او برابر استقلال تهران در بازی برگشت، مهم ترین گل این مهاجم تکنیکی به شمار می آید.