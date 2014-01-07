نظارت از بازار باید به طور جدی پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم علی‌اکبری صبح سه شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان زنجان، به مقایسه قیمت اقلام در زنجان با پنج استان همجوار دیگر اشاره کرد و افزود: این مقایسه‌ها بیانگر تفاوت قیمت بین بعضی اقلام است.

وی اظهار داشت: وضعیت قیمت 50 قلم کالای اساسی که جزو سبد مصرفی این استان قرار دارد با پنج استان مجاور مورد مقایسه قرار گرفته است که در این راستا چندین بازرس به صورت حضوری در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، گیلان، قزوین و همدان حضور داشته و از مراکز خرید به عنوان خریدار قیمتها را مورد تجزیه وتحلیل قرار دهند.

مدیر کل نظارت و بازرسی استانداری زنجان گفت: در این راستا گوشت قرمز و سفید ، برنج هندی، آهن آلات، انواع لاستیک، شیر ، حبوبات، ماکارونی که پر مصرف ترین اقلام است با استان های دیگر افزایش قیمت چشمگیری دارد.



علی اکبری تاکید کرد: ارومیه، تبریز، همدان، قزوین و رشت شهرهایی هستند که قیمت اقلام در زنجان مقایسه و تفاوت‌ها آنها استخراج شده است.



وی از مقایسه قیمت بین 50 قلم کالا در زنجان و پنج مرکز استان همجوار خبر دادو گفت: در این راستا تفاوت قیمت محسوسی بین اقلام این استان با استانهای دیگر است.



مدیر کل نظارت و بازرسی استانداری استان زنجان در ادامه، با بیان اینکه قیمت 13 قلم کالا از مجموع 50 قلم در زنجان بالاتر از ارومیه بوده است گفت: چندین کالا هم در زنجان گران‌تر از ارومیه است.



علی اکبری به گران بودن 11 قلم کالا در زنجان در مقایسه با تبریز اشاره کرد و گفت: 15 قلم کالا در این شهر ارزان تر از زنجان بوده و قیمت هفت قلم هم تفاوتی در دو شهر ندارد.



وی از گرانی 19 قلم کالا در زنجان نسبت به همدان خبر داد و افزود: قیمت 20 قلم کالا در زنجان ارزان‌تر از همدان است و قیمت شش قلم کالا هم تفاوتی در این دو شهر ندارد.



مدیر کل نظارت و بازرسی استانداری استان زنجان، به بالا بودن نرخ 15 قلم کالا در زنجان نسبت به رشت اشاره کردوگفت: 21 قلم کالا در زنجان ارزان‌تر از رشت است و هفت قلم کالا هم تفاوت قیمتی در دو شهر ندارند و همچنین بین قیمت عرضه شده کالاها در قزوین و زنجان 18 قلم از آنها ارزان‌تر از زنجان است و 15 قلم کالا در قزوین گران‌تر از زنجان و هفت قلم هم تفاوتی ندارد.



علی اکبری یادآور شد: انواع گوشت، انواع برنج خارجی وارداتی، گوجه‌فرنگی، رب، انواع لاستیک، انواع تیرآهن، خرما، ماکارونی، روغن و قند از جمله کالاهایی هسشتند که در زنجان نسبت به استانهای دیگر گران تر عرضه می شود.

وی تصریح کرد: باید به قیمت معقولانه این اقلام که پر مصرف ترین مواد غذایی مردم است توجه شود چرا که تغذیه در سلامتی افراد نقش بسزایی دارد.