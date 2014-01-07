تیم پاس همدان به پیکار نفت مسجد سلیمان می رود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم پاس همدان که این روزها بدون داشتن سرمربی به تمرینات خود پرداخته، برای بازی با تیم نفت مسجد سلیمان راهی این شهر شده و امروز به مصاف با این تیم می رود.

تیم پاس همدان که به دلیل عدم کسب نتایج خوب نتوانسته دل هواداران خود را شاد کند بدون داشتن سرمربی و با همکاری تیمی امروز با تیم نفت مسجد سلیمان جدال می کند تا بلکه بتواند بعد از چندین ناکامی به اولین برد خود در شروع نیم فصل دوم برسد.

عصر امروز سه شنبه تیم پاس همدان در حالی به مصاف با تیم نفت مسجد سلیمان می رود که با انجام 12 بازی و کسب 14 امتیاز در رده دوازدهم جدول قرار دارد و فقط یک پله تا سقوط به انتهای جدول فاصله دارد.

همچنین تیم نفت مسجد سلیمان نیز با انجام 12 بازی و کسب 17 امتیاز در رده پنجم جدول رده بندی قرار دارد که اگر تیم پاس بتواند امروز این تیم را مغلوب خود کند می تواند در جدول رده بندی چند پله صعود کند و خود را از انتهای جدول بالا بکشد.

بازی بین دو تیم پاس همدان و نفت مسجد سلیمان را غلامرضا جباری، فرهاد خوشنواز، احسان تیموری، برزو ادارک و سعادت باغبان قضاوت می کنند.

دیدار بین تیم های نفت مسجد سلیمان و پاس همدان ساعت 14 و پانزده دقیقه در ورزشگاه بهنام محمدی مسجد سلیمان برگزار می شود و دو تیم به رقابت با یکدیگر می پردازند.