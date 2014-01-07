به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی رده سنی نوجوانان کشور با جدال مدعیان شرکت‌ کننده از استان‌های مختلف به میزبانی تهران شامگاه دوشنبه به کار خود پایان داد و در این مسابقات، فرنگی‌کاران در 10 وزن به منظور قرار گرفتن روی سکوهای برتر و کسب مدال با یکدیگر پیکار کردند.

تیم کشتی فرنگی استان قم به عنوان یکی از تیم‌های مدعی کسب مدال از این مسابقات با ترکیبی از کشتی‌گیران آینده دار و با هدف درخشش در این دوره متشکل از 10 فرنگی‌کار به میدان رفت و در نهایت نتوانست در یک وزن به مدال طلا برسد.

از بین بیش از 27 کشتی‌گیری که در وزن 100 کیلوگرم این دوره از مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی رده سنی نوجوانان کشور در تبریز به میدان رفتند، علی اصغر شهبازی از تیم هیئت کشتی استان قم بالاتر از تمام رقبای خود به مقام نخست و نشان طلا دست یافت.

شهبازی در این وزن‌ کشتی‌های زیبایی به نمایش گذاشت و در راه رسیدن به عنوان نخست و مدال طلا تمام رقبا را از پیش رو برداشت و با غلبه بر حریفی از البرز در دیدار پایانی، بدین ترتیب در وزن 100 کیلوگرم قم را صاحب نشان طلا پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی رده سنی نوجوانان کشور کرد.

در رده‌بندی نهایی وزن 100 کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی رده سنی نوجوانان کشور در شهر تبریز به ترتیب علی اصغر شهبازی از تیم هیئت کشتی استان قم قهرمان شد، مجتبی رضایی از البرز نایب قهرمانی را از آن خود کرد، مقام سوم مشترک به امین عسکری از توابع تهران و سهیل کهنسال از خوزستان رسید و هاشم کریمی آذربایجان شرقی (ب) و میلاد محمودی از آذربایجان غربی مشترکاً پنجم شدند.

رقابت های کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی کشور در حالی با معرفی تیم خوزستان به عنوان قهرمان این دوره رسما به پایان رسید که بر اساس برنامه ریزی فدراسیون کشتی کشورمان، این پیکارها با حضور 260 کشتی گیر از 29 استان در قالب 31 تیم طی 8 دور و با انجام 303 کشتی در شهرستان تبریز برگزار شد.