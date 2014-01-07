1200 وسیله گرمایشی از سیستان و بلوچستان به مناطق زلزله زده هرمزگان ارسال شد

رسول راشکی در گفتگو با مهر اظهار داشت: همزمان با وقوع زلزله در منطقه بستک استان هرمزگان در نخستین ساعات اولیه این حادثه تعداد 2 تیم واکنش سریع و امدادی از طریق بالگرد به هرمزگان اعزام شد.

وی ادامه داد: در همین راستا علاوه بر ارایه خدمات درمانی و امدادی توسط داوطلبان این جمعیت به منظور کمک به حادثه دیدگان تعداد یک هزار و 200 چراغ نفت سوز نیز به این منطقه ارسال شد.

وی ادامه داد: عملیات امداد و نجات نیروهای جمعیت هلال احمردر مناطق زلزله زده پایان یافته و این نیرو ها روز گذشته به استان بازگشتند.

وی اظهار داشت: به دلیل همجواری استان سیستان و بلوچستان از طریق بندر چابهار با استان هرمزگان تیم های امداد و نجات این جمعیت از نخستین امدادگرانی بودند که موفق به حضور در منطقه و کمک به حادثه دیدگان شدند.