اجرای طرح توانبخشی در 75 درصد روستاها/ شناسایی 304 هزار معلول در روستاها

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر یحیی سخنگویی در نشست خبری که به مناسبت برگزاری اولین کنگره بین المللی توانبخشی مبتنی بر جامعه روز سه شنبه برگزار شد افزود: طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه از سال 80 به صورت ملی در سراسر کشور عملیاتی شد و تاکنون 75 درصد روستاهای کشور تحت پوشش این طرح قرار گرفته اند.

وی افزود:با اجرای این طرح در 31 استان و 331 شهرستان کشور 304 هزار معلول شناسایی شده و کارت معلولیت دریافت کردند که از میان این افراد نیز 210 هزار نفر خدمات دریافت می کنند.

سخنگویی با اشاره به اینکه جمعیت روستاهای کشور 14 میلیون نفر هستند گفت: قصد داریم با پایان روستاها، شهرهای کوچکی که کمتر از 50 هزار نفر جمعیت دارند را تحت پوشش طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه قرار دهیم.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی از افزایش صد درصدی این طرح خبر داد و افزود: در سال جاری اعتبارات این طرح به 11 میلیارد تومان رسیده است.

وی از برگزاری کنگره بین المللی توانبخشی مبتنی بر جامعه در روزهای اول و دوم بهمن ماه خبر داد و گفت: این طرح برای اولین بار به صورت بین المللی در بابلسر برگزار می شود و از نمایندگان کشورهایی که طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه را اجرایی می کنند برای حضور دعوت به عمل آمده است به طوری که از نماینده WHO در سوئیس و I FO آی اف او در ایتالیا و همچنین کشورهای هندوستان، مالدیو، مالزی، افغانستان، تاجیکستان و پاکستان نیز در کنگره حضور خواهند داشت.

سخنگویی بااشاره به اینکه با اجرای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه 130 هزار نفر خدمات در منزل دریافت کردند اظهار داشت: همچنین 41 هزار و 800 نفر آموزش خارج از خانواده، 38 هزار نفر ارجاع به مراکز تخصصی، 2 هزار و 303 نفر حمایت شغلی، 20 هزار نفر تامین وسایل کمک توانبخشی، 65 هزار و 500 نفر حمایت های مالی موردی و 1500 نفر مناسب سازی منزل و همچنین 85 هزار نفر نیز تحت پوشش فعالیتهای آگاه سازی در طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه قرار گرفته اند.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه معلولان روانی مزمن نیز تحت پوشش ما هستند گفت: در سال جاری میزان افراد مجهول الهویه در تهران، قم و مشهد افزایش یافته است به طوریکه 800 معلول مجهول الهویه در تهران شناسایی شده اند که باید علیرغم پیش بینی نشدن بودجه هزینه آنها تامین شود.

وی در مورد طرح پایش معلولان نیز گفت: با اجرای این طرح تعدادی معلول که فوت کرده و برخی که دچار معلولیت خفیف بودند از چرخه دریافت مستمری خارج شدند.

سخنگویی از ارائه پلاک ویژه به معلولان شدید، متوسط و خیلی شدید خبر داد و گفت: این طرح نیاز به اعتبار ندارد و تنها با هماهنگی ایجاد شده با دستگاههای مربوطه به معلولان پلاک ویژه ارائه شد که نابینایان نیز جزو آنها هستند.

وی در خصوص قانون حمایت از حقوق معلولان نیز گفت: با تغییری که در قانون جامعه حمایت از حقوق معلولان ایجاد شده بیش از 70 درصد مشکلات این افراد در جامعه برطرف می شود که در حال حاضر این قانون در کمیسیون اجتماعی دولت در حال پیگیری است که امیدواریم هر چه سریعتر به عنوان لایحه به مجلس فرستاده شود.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی گفت: هدف اجرای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه آگاه سازی خانواده و حساس کردن جامعه نسبت به این افراد است که بدنبال آموزش فراگیر و سلامت بهداشت و توسعه فراگیر آن هستیم.

به گفته سخنگویی، طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه تنها موردی است که می توانیم ادعا کنیم از کشورهای دیگر جلوتر هستیم به طوری که خدمات قابل قبولی در این حوزه انجام شده است.