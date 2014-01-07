امکان تغییر در لیست فیلم های سودای سیمرغ و نگاه نو وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر با حضور علیرضا رضاداد دبیر جشنواره، حسین باکیده، علیرضا شجاع نوری، امیر اسفندیاری، حبیب ایل‌بیگی، وحید اسفندیاری، ابراهیم داروغه‌زاده، مسعود احمدیان، سیمون سیمونیان، عزت علیزاده، ایرج تقی‌پور، محمدرضا فرجی، ابراهیم حقیقی و محسن شمس، جلیل اکبری صحت از مسئولان بخش‌های مختلف جشنواره برگزار شد.

علیرضا رضاداد دبیر سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر در ابتدای نشست با بیان این مطلب که دوره جدید، دولت جدید، شرایط جدید اقتصادی و سیاسی و بین المللی جدید، این وظیفه را به دوش تک تک ما می گذارد که از هیچ تلاشی برای پیشرفت کشور و آرزوهای جمعی و تحقق اهداف انقلاب اسلامی دریغ نکنیم، گفت: فارغ از این که در کجا هستیم و کار می کنیم، تلاش می کنیم تا برای پیشرفت و سعادت کشور تلاش کنیم. طبق فرمایشات کلیدی مقام معظم رهبری، سینما کلید توسعه و پیشرفت کشور است و این کلید در دست سینماگران است. درست در همین سال و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری، برنامه ای پیش بینی شد بر مبنای نقش سینما در پیشرفت و توسعه کشور و متعاقب آن ظرفیت‌های مختلف کشور در اختیار سینمای کشور قرار گیرد تا بتواند نقش خود را به خوبی ایفا کند.

سینما یک هنر صنعت و رسانه است

وی اظهار کرد: من در کلاس و دانشگاه همیشه می‌گویم پدیده ها برای پایداری باید صنعتی شوند و اگر سینمای جهان سینمای پایداری است برای این است که یک هنر صنعت است، اما طی 2 دهه گذشته رسانه ها سینما را به حوزه خود اضافه کردند و نشان دادند که سینما یک هنر، صنعت و رسانه است.

دبیر سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر با بیان این مطلب که سینما پدیده ای مهم حساس و موثر است و جشنواره ها هم در موثر جلوه دادن و تاثیر گذار بودن این آثار نقش مهمی بازی می کنند، بیان کرد: هر آیین سینمایی که در جهان برگزار می شود، در جذب مخاطب، ایجاد گرایش فکری، ایجاد یک جریان سینمایی و ایجاد ژانرهای جدید و تقویت و تضعیف برخی از الگوها نقش موثری دارند. جشنواره فیلم فجر شاید منتسب به دولت باشد، اما به نظر من دولت تنها برگزار کننده این جشنواره است وگرنه جشنواره متعلق به سینمای ایران است. در واقع ما در این جشنواره جامعه سینمایی ایران را نمایندگی می کنیم و رسانه ها بخشی از این جشنواره ها هستند و احساس مشارکت و مالکیت آن ها به جشنواره می تواند به نمایندگی ما کمک کند.

وی در ادامه به جلسه رونمایی از پوستر جشنواره فیلم فجر اشاره کرد و گفت: متاسفانه به دلیل کوچک بودن فضای برگزاری آن مراسم، مجبور شدیم تا تعدادی از رسانه ها را دعوت کنیم که این خود سوء تفاهم هایی را به وجود آورد. البته در میان مهمانان، دبیران دو دوره قبلی جشنواره مسئولان برگزاری این دو جشنواره و برگزیدگان آن نیز به عنوان مهمان حضور داشتند. حضور این مهمانان نشان داد که بین جشنواره ها همیشه پیوند وجود دارد.

تغییر قوانین جشنواره 10 سال زمان می برد

رضاداد گفت: یکی از اولین کارهایی که در ابتدای آغاز فعالیت برای سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر انجام شد، تنظیم مقررات برای این دوره از جشنواره بود، البته نمی خواستیم مقررات جشنواره را شتابزده تغییر دهیم چرا که باید در بازه زمانی 10 ساله و با توجه با شرایط و سینما تغییرات مورد نظر صورت گیرد. در ابتدای کار چند نکته کوچک اصلاح شد و فراخوان مورد نظر اعلام شد. در همین راستا پایان آبان مبنا برای ارائه تقاضا و پایان آذر ماه را برای ارائه نسخه های بازبینی در نظر گرفته شد و خوشبختانه به این حد و قاعده نیز پایبند بودیم.

وی ادامه داد: 152 فرم درخواست شرکت برای فیلم های داستانی به دست ما رسید که 126 فیلم برای بازبینی انتخاب و 26 فیلم باقی مانده یا تحویل دبیرخانه نشد و یا اینکه با مقررات جشنواره منافات داشت. از میان 126 فیلم انتخاب شده 61 فیلم برای سودای سیمرغ و 65 فیلم برای بخش نگاه نو اعلام حضور کرده بودند. در نهایت در بخش سودای سیمرغ 21 فیلم تا امروز انتخاب و اسامی آنها اعلام شد، ما تمام تلاش خود را کردیم تا فیلم هایی که بیشترین آرا یعنی بین 5 تا 4 رای دریافت کرده اند را به این بخش معرفی کنیم، البته چند فیلم مانده که در جلسه نهایی مورد بازبینی قرار می گیرد، که بعد از تصمیم گیری نهایی ممکن است تعداد فیلم های این بخش به 26 فیلم برسد، در هر صورت تصمیم نهایی در روزهای 18، 19 و 20 دی ماه اعلام خواهد شد.

وی توضیح داد: در بخش نگاه نو با حجم وسیعی از فیلم های اول از سوی جوانان پرشور و عاقل مواجه شدیم، جوانانی که از دوره های 25 و 26 جشنواره صدای پای نسلشان را می شنیدم، صدای پایی که خیلی جذاب و شیرین بود. ما در نهایت فکر می کردیم که بین 20 تا 30 فیلم اولی برای حضور در جشنواره تقاضا بدهند، اما در نهایت تعداد این فیلم ها به 65 فیلم رسید. تا امروز 15 فیلم از 65 فیلم ارائه شده به جشنواره انتخاب شده و ممکن است تا قبل از جشنواره به تعداد این فیلم ها اضافه شود، چرا که تعدادی از فیلم ها مانده اند که ارزش حضور در جشنواره را دارند.

برگزاری بخش بین الملل برای من اهمیت استراتژیک دارد

رضاداد با اشاره به بخش سینما حقیقت در این دوره از جشنواره گفت: مدتی برای اجرای بخش سینما حقیقت در این دوره از جشنواره بحث هایی انجام و جلسات کارشناسی صورت گرفت. در نهایت با 2 دلیل مهم در شورای سیاستگذاری حضور این بخش در جشنواره قطعی شد. اول اینکه جشنواره فیلم فجر تریبون سینمای ایران است و فیلم های مستند بلند می تواند با سینمای ایران نسبت داشته و به همین دلیل آن را باید تقویت کرد. دوم اینکه هرچه بیشتر به مستند سازی توجه کنیم در اصول تولید سینمای ایران تاثیر بیشتری گذاشته ایم. یکی دیگر از مسائل مورد نظر در این بخش، هم افزایی بین جشنواره های مختلف برای تکمیل کار یکدیگر است. همین مسئله سبب شد تا نامزدهای بخش مسابقه بلند سینمای مستند را در این جشنواره داشته باشیم، که خوشبختانه هر 3 فیلم برگزیده جشنواره سینما حقیقت فرم حضور در جشنواره را پر کرده و توسط هیئت داوران انتخاب شدند.

وی ادامه داد: در نهایت 22 فیلم در بخش سینمای حقیقت برگزیده شد که 3 فیلم به عنوان ذخیره در نظر گرفته شده است. 9 فیلم از این تعداد اولین رقابت جشنواره ای خود را در سینما حقیقت داشتند و 13 فیلم برای اولین در جشنواره رقابت می کنند.

دبیر سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر گفت: در بخش سینمای بین الملل 353 فیلم از 80 کشور برای حضور در جشنواره اعلام آمادگی کردند، که 206 فیلم با مقررات جشنواره مغایر بوده که در نهایت 50 فیلم برای حضور در جشنواره انتخاب شد. در بخش جام جهان نما 10 فیلم غیر ایرانی از 13 کشور و 3 فیلم ایرانی حضور دارند، اسامی فیلم های ایرانی این بخش تا زمانی که جدول سودای سیمرغ بسته نشود، انتخاب و اعلام نخواهد شد. در بخش سینمای سعادت نیز 10 فیلم غیر ایرانی و 3 فیلم ایرانی معرفی خواهند شد.

وی تلفیق دو بخش نمایش های ویژه و جشنواره جشنواره ها را از تغییرات مهم این دوره از جشنواره یاد کرد و توضیح داد: در این دوره از جشنواره به نتیجه رسیدیم که علیرضا شجاع نوری به عنوان مسئول بخش رقابت بین الملل انتخاب شد و وحید اسفندیاری نیز به عنوان مدیر بازار فیلم این دوره از جشنواره به فعالیت خود ادامه خواهد داد. تا امروز 70 کمپانی خارجی برای حضور در این دوره از جشنواره اعلام آمادگی کرده اند و نزدیک به 1502 مهمان خارجی در این دوره از جشنواره خواهیم داشت. برگزاری بخش بین الملل برای ما یک مسئله استراتژیک بوده چرا که از این طریق می توانیم سینمای ایران را به جهان معرفی کنیم.

حضور 30 سالن سینما در سی و دومین جشنواره فیلم فجر

رضاداد با اشاره به سالن های سینمایی که در این دور از جشنواره نمایش فیلم خواهند داشت، بیان کرد: 30 سالن سینمایی طی 11 روز نمایش فیلم خواهند داشت، که از این تعداد 21 سینما مردمی و 6 سینما برای بخش های بین الملل، سعادت و نمایش های ویژه، 2 سالن برای اهالی سینما و 5 سالن در برج میلاد برای اهالی رسانه در نظر گرفته شده است. همچنین در روز گذشته با همکاری استاندار تهران اختصاص یک سالن در شهر ری برای شرکت مردم در این جشنوراه قطعی شد.

وی ادامه داد: در بخش تجلی اراده ملی 23 سازمان و نهاد اعلام آمادگی کرده اند که فکر می کنیم این تعداد افزایش نیز پیدا کند. البته با توجه به اینکه سال گذشته تعدادی از نهادها و سازمان در نهایت از ارائه جوایز خود سر باز زنند، در این دوره تصمیم گرفتیم که جایزه را به عنوان پایه در نظر گرفتیم که باید از سوی نهادها و سازمان ها تحقق یابد.

وی ابراز داشت: با توجه به اینکه در دولت جدید توجه به حوزه فرهنگ در استان ها در دستور کار قرار گرفته است، با حمایت وزارت کشور، امسال استثنا جشنواره در استان های سراسر کشور برگزار می شود. البته برخی از استان ها سیستم لازم برای نمایش فیلم را دارند، اما برخی از استان ها هنوز نداشته که برنامه های تجهیز این سینماها در سالن های سراسر کشور اجرا می شود، در نهایت با توجه به برنامه ریزی انجام شده بین 15 تا 20 عنوان فیلم سینمایی در هر استان به نمایش درخواهد آمد.

اواخر دی ماه آغاز پیش فروش بلیت های جشنواره

دبیر سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر گفت: نسخه نمایش فیلم های این دوره از جشنواره به صورت دیجیتال خواهد بود، دبیرخانه جشنواره همانند سال گذشته تسهیلاتی را برای تبدیل فیلم ها به دیجیتال در نظر گرفته است، 3 لابراتوآر دیجیتال برای تبدیل فیلم ها در جشنواره اعلام آمادگی کرده اند که لابراتوآرهای آریا، بدیع و روشنا از جمله این لابراتوآر ها هستند.

وی بیان کرد: مردم، رسانه ها و هنرمندان کسانی هستند که باید توجه ویژه برای آن ها داشته باشیم، به همین دلیل تلاش می کنیم تا بهترین سازماندهی را برای این گروه از مخاطبان جشنواره داشته باشیم. ابراهیم داروغه زاده به عنوان مسئول کاخ جشنواره در این دوره به همراه تیم خود تلاش می کند تا بهترین شرایط را برای اجرای جشنواره در کاخ فراهم کند.

رضاداد با اشاره به اینکه ثبت نام اهالی رسانه از طریق سایت به این معنا نیست که قرار است حاضران در جشنواره گزینش شوند، گفت: این نوع ثبت نام تنها به این دلیل بود که بدانیم حداقل درخواست ها به چه گونه است، البته نباید فراموش کرد که بیان خبرگزاری های رسمی کشور و سایت های شخصی و رسانه های تخصصی و عمومی فرق بسیاری وجود دارد.

دبیر سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر در پایان گفت: هفته اول بهمن ماه کارت های حضور در جشنواره تحویل داده خواهد شد، علاوه بر آن اواخر دی ماه و اوایل بهمن ماه زمان آغاز پیش فروش بلیت فیلم های سینمایی خواهد بود. همچنین در طول برگزاری جشنواره کارگروه های تخصصی از جمله تدوین، تهیه کنندگی و فیلمبرداری برگزار خواهد شد. همچنین در این دوره از جشنواره برای هما روستا، مهدی هاشمی و میرشکاسی بزگرداشت برگزار خواهد شد.

در پایان این نشست از سیمرغ بلورین سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر رونمایی شد.