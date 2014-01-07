علی افکاری در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: با توجه به برنامه‌ریزی فدراسیون تکواندو برای برگزاری مسابقات قهرمانی تکواندوی بزرگسالان کشور قرار استان این دوره از پیکارها با حضور چهره های شاخص تکواندو کشور اوایل بهمن ماه و در هشت وزن برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه تکواندوکاران قمی مدعی کسب مدال از پیکارهای تکواندو قهرمانی کشور هستند، همچنین از برنامه ریزی جدی برای آمادگی تکواندوکاران قمی در راه اعزام به تکواندو قهرمانی کشور خبر داد و افزود: سعی می کنیم علاوه بر برنامه ریزی مناسب، لحظه به لحظه وضعیت اعضای تیم هیئت را زیر نظر بگیریم تا حمایت کاملی از آنها صورت بگیرد.

وی ادامه داد: تکواندوکاران قمی با ممارست و حضور منظم در تمرینات صد در صد در شرایط خوبی قرار خواهند گرفت، ضمن اینکه با توجه به استعدادهای بسیار خوبی که در تکواندو قم داریم به موفقیت آنها در مسابقات تکواندو قهرمانی کشور امیدوار هستیم.

رئیس هیئت تکواندو استان قم در ادامه به حضور دو تکواندوکار قمی در تمرینات تیم ملی تکواندو نوجوانان اشاره کرد و عنوان داشت: نسبت به موفقیت هر دو نماینده قم برای عضویت تیم ملی نوجوانان به منظور حضور در رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان و المپیک نوجوانان جهان امیدوارم.

وی خاطرنشان کرد: محمد صفایی و علی بختیاری در اوزان پنجم و هفتم دو تکواندوکار قمی هستند که همراه با سایر ملی‌پوشان دعوت شده به اردو، تا‌کنون در تیم ملی سه مرحله اردوی آمادگی را برای حضور در مسابقات تکواندو بازی‌های المپیک و قهرمانی سال 2014 جهان پشت سر گذاشته‌اند.

افکاری ادامه داد: ورزشکاران عضو هیئت تکواندو استان قم در رده های سنی مختلف موفق به کسب مدال از مسابقات داخلی و برون مرزی شده‌اند و امیدواریم که تکواندوکاران قمی که اکنون در اردوی تیم ملی حضور دارند بتوانند به مسابقات برون مرزی اعزام شده و از این پیکارها مدال کسب کنند.

وی تصریح کرد: مسابقات تکواندو قهرمانی کشور یکی از مهم‌ترین رویدادهای ورزشی است که در فصل پایانی سال جاری قطعا برنامه ریزی خوبی از سوی هیئت صورت خواهد گرفت تا نفرات ما با بهترین شرایط و در اوج آمادگی در آن حضور ‌یابند.

رئیس هیئت تکواندو استان قم با بیان اینکه امسال نیز تکواندو قم سال موفقی را پشت سر گذاشته است، اضافه کرد: تکواندوکاران ما امسال در لیگ های رده های سنی پایه حضور داشته اند و هم اکنون تیم رده سنی نوجوانان قم در لیگ برتر درگیر رقابت با حریفان است.