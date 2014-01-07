تعيين نرخ سود اوراق مشاركت متناسب با شرايط روز

به گزار خبرنگار مهر ولي الله سيف امروز در جمع خبرنگاران در مورد نرخ فعلي دلار در بازار حدود 3 هزار تومان گفت: بازار ارز كار خود را به پيش مي برد.

رئيس كل بانك مركزي از انتشار اوراق مشاركت قبل از پايان سال جاري خبر داد و در مورد نرخ سود اوراق گفت: نرخ سود اوراق مشاركت هنوز مشخص نشده است و بانك مركزي متناسب با شرایط روز نرخ سود اوراق مشارکت را تعیین می کند.

وي افزود: در همان روزی که بانک مرکزی اوراق مشارکت می خواهد منتشر کند، شرایط آن روز در تعیین نرخ سود اوراق مشارکت تاثیر دارد.

رئيس كل بانك مركزي در واكنش به اين سئوال كه آيا از 20 ژانويه ( 30 دی ماه) گشايش ارزي انجام مي شود، گفت: قرار است از 20 ژانویه توافقاتی که انجام شده ، عملیاتی شود، لذا اين مسئله طبیعتا تاثیراتی را خواهد داشت.

وي در مورد عدم گشايش ال سي 30 درصدي گفت: من تعحب می کنم که بحث ال سی را مطرح می کنید، زيرا اصل مطلب این بود که هر گشایش اعتباری قبل از اینکه انجام شود، 100 درصد ارزش خریداری شده باشد، بانک مرکزی این الزام را برداشت و در حد 30 درصد تامین ارز کافی است.

سيف گفت: اگر بانکی به دلیل رفتار مشتری اعتباری برای او قائل نیست، ربطی به این بخشنامه ندارد. رابطه بانک و مشتری متناسب با عملکرد مالی طبیعتا تحت تاثیر قرار می گیرد و این بخشنامه هم کار خودش را می‌کند و هیچ مشکلی ندارد.

رئيس كل بانك مركزي در مورد سياست‌هاي پولي بانك مركزي براي كاهش تورم گفت: بانک مرکزی اصولا در پی ثبات در اقتصاد است و به تدریج به سمت کاهش تورم و کنترل نقدینگی و استفاده بهینه از منابع موجود می‌رود، لذا در آینده شاخص‌های اقتصادی وضعیت تعادلی پیدا خواهد کرد.

وي گفت: برای واحدهای تولیدی سعی کردیم در بانکها امکاناتی را ایجاد کنیم و تسهیلات جدید بدهیم که باید از اين تسهيلات جديد استفاده بهینه شود و به سمت تولید واقعی هدایت شود.

سيف عنوان كرد: آن دسته از پروژه هايي كه جز اولویت‌ها نیست به آن پاسخ مثبت داده نمی شود، همچون ایجاد طرح‌های جدید که در اولویت نیست و بنابراين تکمیل طرح‌های گذشته که می تواند موجب افزایش تولید شود، در اولویت است.