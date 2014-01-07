تامین سبد غذایی سالمندان محروم 11 استان کشور

دکتر کیوان دواتگران در نشست خبری روز سه شنبه افزود: تامین سبد غذایی سالمندان محروم در روستاهای محروم که در معرض سوءتغذیه قرار دارند جزئی از طرح توانمندی مبتنی بر جامعه است که مدتی است اجرای آن در 11 استان کشور آغاز شده است.

وی تاکید کرد: در این طرح سالمندانی که در شهرستانهای محروم هستند توسط تسهیل گران توانمندی مبتنی بر جامعه شناسایی شدند و در نهایت با توجه به اعتبارات ما 3 هزار نفر را که در معرض سوءتغذیه قرار داشتند تحت پوشش قرار دادیم.

به گفته مدیرکل توانمند سازی معلولان سازمان بهزیستی در سال جاری 11 استان کشور مد نظر این طرح قرار دارد که در سال آینده نیز سعی می کنیم استانهای دیگر را به آن اضافه کنیم.

دواتگران گفت: استانهای خراسان جنوبی، بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد، خوزستان، ایلام، سیستان و بلوچستان، کردستان، چهارمحال بختیاری، لرستان، کردستان و هرمزگان تحت پوشش طرح تغذیه سالمندان قرار دارد.

وی گفت: این طرح از سوءتغذیه سالمندان محروم جلوگیری می کند و ماهیانه سبد غذایی به ارزش مادی 85 هزار تومان به آنها ارائه می شود.