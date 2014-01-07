گوگل به تصویر یک نویسنده زن آراسته شد

به گزارش خبرنگار مهر، زورا نیل هورستون، نویسنده آمریکایی، هفتم ژانویه 1891 در آلاباما، یکی از ایالتهای جنوبی آمریکا به دنیا آمده و امروز همزمان با زادروز او، موتور جستجوگر گوگل، تصویر او را زینتبخش نخستین صفحه خود کرده است.
این نویسنده آمریکایی 4 رمان و بیش از 50 داستان کوتاه نوشته و در آثارش به آداب و رسوم مردم و به جنبههای فولکلوریک توجه کرده است. «شیرین» مجموعهای از داستانهای کوتاه اوست که در سال 1926 منتشر شده و «چشمهایی که خدا را میدید» از دیگر آثار این نویسنده آمریکایی است که در سال 1937 به عنوان بهترین داستان شناخته شده است.
نخستین داستان هورستون، در سال 1933 میلادی و در زمانی که او در عرصه ادبی یک تازه وارد بهشمار می رفت منتشر شد. ناشر مشهوری به نام «برترام لیپینکوت»، داستان را خواند و بسیار از آن لذت برد. پس نامهای به هورستون نوشت و از او پرسید که در حال نوشتن رمانی است یا نه؟
پاسخ هورستون به آن ناشر مبنی بر اینکه در حال نگارش رمانی هست یا نه منفی بود، اما برای بستن قرارداد در مورد نوشتن کتاب علاقه نشان داد و سه ماه بعد یک نسخه خطی از نخستین رمان خود را به ناشر ارائه داد. داستان، داستانی عاشقانه بود که مضامینی از خیانت و عفو را در بر میگرفت که با خنده و شوخی زندگی شاد زوج جوانی را به تصویر میکشید که با ورود غریبهای جذاب و باهوش، دچار تلاطم و ناآرامی میشد.
داستانهای هورستون، سنتهای غنی گفتاری جامعه آن روز آمریکا را نشان میدهد. هورستون، امروز یکی از نویسندگان معروف آمریکاست. این نویسنده سال 1960 درگذشت.
