به گزارش خبرنگار مهر، صبای قم در حالی گام به سومین مسابقه خود در نیم فصل دوم رقابت های مرحله گروهی لیگ دسته اول فوتبال جوانان باشگاه های کشور می گذارد که در هفته اول دور برگشت صدرنشین فوتبال جوانان کشور را متوقف کرد و در هفته دوم در خانه خود به نماینده کردستان باخت.

تیم فوتبال جوانان صبای قم در آخرین لحظات بازی برگشت خود برابر پاس همدان در رقابت های لیگ دسته اول فوتبال جوانان باشگاه های کشور از رسیدن به پیروزی محروم شد و البته یک امتیاز ارزشمند از بازی در میهمانی پاس کسب کرد اما در هفته دوم ناباورانه در خانه خود به خورشید قروه کردستان باخت.

دیدارهای هفته اول از دور برگشت مرحله گروهی فصل جاری مسابقات لیگ دسته اول فوتبال جوانان باشگاه های کشور با تساوی ارزشمند صبای قم در مقابل صدرنشین گروه دوم مرحله مقدماتی این رقابت ها یعنی پاس همدان به پایان رسید.

دو تیم در ورزشگاه قدس همدان و به میزبانی پاس برابر یکدیگر صف آرایی کردند و در پایان، مسابقه ای که جدال تیم های اول و سوم جدول رده بندی گروه دوم لیگ دسته اول فوتبال جوانان کشور به شمار می رفت، صبا توانست میزبان خود را با تساوی دو بر دو متوقف کند.

صبای قم در این دیدار دو بار از حریف خود پیش افتاد یک بار صبا در دقیقه 53 توسط علی غلامرضایی به گل رسید اما میزبان هشت دقیقه کار را به تساوی کشاند و یک بار دیگر صبا در دقیقه 77 با گل حسین نوع خواه پیش افتاد و بار دیگر میزبان در آخرین زمان های تلف شده بازی را مساوی کرد و از شکست برابر تیم فوتبال جوانان صبای قم در خانه خود فرار کرد.

اما صبا در هفته دوم دور برگشت در ورزشگاه تختی شهر مقدس قم میزبان نماینده فوتبال استان کردستان یعنی تیم خورشید قروه بود و در حالی که در حضور تماشاگران خودی بازی می کرد در نهایت با حساب 3 بر 1 تن به شکست داد تا از دو بازی تنها یک امتیاز کسب کرده باشد.

گروهی که در آن شاگردان مهدی گائینی در تیم فوتبال جوانان صبای قم حضور دارند، گروه دوم مرحله مقدماتی لیگ دسته اول فوتبال جوانان باشگاه های کشور یعنی گروهی است و صبا در این گروه شش بازی دیگر پیش رو دارد تا تکلیف صعود کننده ها به مرحله نهایی مشخص شود.

جوانان صبای قم در چهار بازی خانگی خود که دیدارهایی از هفته‌های اول، سوم، پنجم و هفتم مرحله گروهی مسابقات فوتبال باشگاه‌های دسته اول جوانان کشور بوده و در مجموعه ورزشی تختی قم برگزار شده، به ترتیب برابر تیم‌های پاس همدان، آب منطقه‌ای کرمانشاه، ولایت اهواز، خورشید قوره کردستان و پارس خودرو ورامین به میدان رفته و سه پیروزی کسب کرده اند، ضمن اینکه دیگر پیروزی آنها در میهمانی تیم جوانان منتظران بندر امام بوده است.

بازی های صبای قم در گروه دوم مقدماتی لیگ دسته اول جوانان کشور:

هفته اول: جوانان صبای قم 1- 3 پاس همدان

هفته دوم: جوانان صبای قم صفر- 1 خورشید قروه کردستان

هفته سوم: جوانان صبای قم 3- 2 آب منطقه ای کرمانشاه

هفته چهارم: جوانان صبای قم 2- 1 منتظران بندر امام

هفته پنجم: جوانان صبا 6- صفر پارس خودرو ورامین

هفته ششم: جوانان صبا 1- 3 نفت امیدیه

هفته هفتم: جوانان صبا 2 – صفر ولایت اهواز

هفته هشتم: جوانان صبا صفر – صفر پتروشیمی ماهشهر

هفته نهم: جوانان صبا 2 – 2 پتروشیمی ماهشهر

هفته دهم: جوانان صبا 2 – 2 پاس همدان

هفته یازدهم: جوانان صبا 1 – 3 خورشید قروه کردستان

هفته دوازدهم: جوانان صبا ؟ – ؟ آب منطقه‌ای کرمانشاه