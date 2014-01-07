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۱۷ دی ۱۳۹۲، ۱۱:۳۱

وزیر کشور عنوان کرد؛

داشتن قدرت تعامل، پاکدستی و ولایتمداری شاخص‌های دولت برای انتخاب استانداران

داشتن قدرت تعامل، پاکدستی و ولایتمداری شاخص‌های دولت برای انتخاب استانداران

وزیر کشور داشتن قدرت تعامل، تجربه، اعتدال، پاکدستی، کارآمدی و ولایتمداری را شاخص های مورد نظر دولت در انتخاب استانداران خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی در اولین گردهمایی استانداران در دولت تدبیر و امید که صبح امروز در وزارت کشور آغاز به کار کرده است، اظهار کرد: استاندارانی معتدل ، باتجربه ، کارآمد و ولایتمدار انتخاب کرده ایم.

وی با اشاره به روند انتخاب و انتصاب استانداران تأکید کرد : در یک موعد مناسب از بین افراد معرفی شده استاندارانی معتدل ، باتجربه ، کارآمد و ولایت مدار انتخاب کرده ایم .

وزیر کشور با بیان اینکه در روند انتخابات استانداران باتوجه به رویکرد دولت ، اعتدال را در اولویت خودقرار داده ایم، تصریح کرد: تجربه ، اعتدال ، قدرت تعامل، پاکدستی و کارآمدی جزء شاخصه های مبنای ما بود که توانستیم بهترین ها را در این بین انتخاب کنیم .

وی توسعه محوری را از اولویت های کاری در وزارت کشور برشمرد و گفت : ما به همین خاطر مباحث اقتصادی را در استان ها مبنا و اولویت قرار داده ایم و بر همین اساس برنامه ها را به پیش خواهیم برد .

رحمانی همچنین به تشریح اقدامات وزارت کشور در حوزه های اقتصادی ، سیاسی ، امنیتی ، اجتماعی و عمرانی پرداخت .
کد مطلب 2209528

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