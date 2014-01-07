برگزاری نخستین یادواره شهدای رسانه در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحیم تمیزی فر، صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: در این یادواره 19 نفر از شهدای رسانه و تبلیغات معرفی و از خانواده آنها تجلیل می شود که سه نفر از آنها از خانواده صدا و سیما، دو نفر از روزنامه کیهان، دو نفر از روزنامه جمهوری اسلامی و مابقی آنها از شهدای تبلیغات جنگ هستند.



وی با اشاره به اینکه برای برگزاری این یادواره خانه مطبوعات، فرهنگسرای رسانه، بنیاد شهید، شهرداری همکاری خوبی با ما داشتند، افزود: به فرموده رهبر معظم انقلاب زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست و امیدواریم با برگزاری این یادواره، بسیج رسانه به شکل رسمی کار خود را آغاز و از شهدای زنده استمداد بطلبیم.



مسئول سازمان بسیج رسانه با اشاره به اینکه حبیبی از راویان معروف بخش تبلیغات دوران دفاع مقدس و از جمله مهمانان این مراسم است، بیان داشت: سردار سلیمانی فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) و یا سردار فداء جانشین فرماندهی سپاه در این مراسم سخنرانی می کنند و قطبی مدیر کل اداره ارشاد اصفهان نیز از جمله سخنرانان ویژه مراسم است.



وی با بیان اینکه اغلب شهدای رسانه در اوج مظلومیت هستند و پس از گذشت این همه سال از پایان جنگ هنوز یادورای ای برای آنها نداشته ایم، ادامه داد: و ما برای برگزاری این یادواره اطلاعات آنها را به سختی جمع آوری کردیم بنابراین وظیفه خود می دانیم که آنها را از این مهجوریت خارج کنیم.



هدف از تشکیل بسیج رسانه، تقویت جبهه رسانه ای انقلاب اسلامی است



تمیزی فر در ادامه با اشاره به اینکه بسیج رسانه مدت هفت ماه است که در اصفهان شکل گرفته است، بیان داشت: هدف از تشکیل این بخش کمک به تشکیل و تقویت جبهه رسانه ای انقلاب اسلامی است.



وی با اشاره به اینکه کلیه اقشار بسیج به شکل تخصصی عمل می کنند، تاکید کرد: با توجه به اینکه اکثریت افراد جامعه تحصیل کرده هستند بسیج تخصصی اقشار مانند جامعه مهندسی، پزشکان و رسانه راه اندازی شد.



مسئول سازمان بسیج رسانه اضافه کرد: اصحاب رسانه که عضو بسیج نیست با عضویت در این بخش می توانند از امتیازاتی همچون انواع وام، کمک هزینه های زندگی، کارت استخر نیم بها و رایگان، بازدید رایگان از موزه ها و برنامه هایی همچون دیدار با علما و مسئولان استانی و شرکت در برنامه های کاروان های راهیان نور استفاده کنند.



وی با اشاره به اینکه یکی از ماموریت های سازمان بسیج رسانه تعامل با سایر اقشار بسیج مانند سازمان مهندسی، پزشکان و اساتید برای بازتاب خبری فعالیت های آنهاست، تاکید کرد: برگزاری کارگاه های آموزشی در قالب کارگاه های توانمدسازی خبرنگاران در قالب بحث های سیاسی و اقتصادی از جمله اهداف ماست و با فرهنگسرای رسانه جلسات تقویت گزارش نویسی و مباحث تخصصی خبر داریم.



تمیزی فر با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب درباره سبک زندگی بیان داشت: با توجه به مشکلات و آسیب های اجتماعی در فضای مجازی امیدواریم این مباحث را به کمک رسانه ها مطرح و آسیب شناسی کنیم و با توجه به اینکه خبرنگاران دیده بانان رسانه ای هستند می توانند با طرح مداوم این مسائل، مطالباتی از مسئولان استانی داشته و به شکل مداوم این امور را پیگیری کنند.



وی با بیان اینکه هم افزایی اصحاب رسانه از دیگر اهداف مهم تشکیل بسیج رسانه است، بیان داشت: فرهنگ در جامعه ما مظلوم واقع شده است و خبرنگاران مظلوم ترین عنصر رسانه ای کشور هستند و امیدواریم بتوانیم ارزش و منزلت خبرنگاران را در اجتماع به درستی بیان کرده و به این قشر فرهنگی مظلوم کمک کنیم.

