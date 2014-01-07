به گزارش خبرگزاری مهر، رسول فلاحنژاد مجری فاز 12 پارس جنوبی از آمادگی چاههای فاز 12 پارس جنوبی برای تولید گاز خبر داد و اظهار داشت: در صورت مساعد بودن شرایط آب و هوایی در مدت پنج روز کاری گاز ترش تولیدی از دریا در فاز 12 پارس جنوبی به خشکی منتقل میشود.
وی با بیان اینکه در زمان راهاندازی سکو A فاز 12 میدان گازی پارس جنوبی تنها تعداد محدودی از اپراتورها در سکو مستقر خواهند بود، تصریح کرد: استقرار شناورهای پشتیبانی و ایمنی در نزدیکی سکو با هدف رعایت استانداردهای عملیاتی، ایمنی و پشتیبانی ضروری است.
فلاحنژاد یادآور شد: با توجه به آمادگی سکو A فاز 12 پارس جنوبی، درصورت مساعد شدن وضعیت دریا، چاههای این سکو که پیشتر تکمیل و آماده شدهاند به ترتیب و تدریجا باز شده و پس از روشن شدن مشعل و تحت فشار قرار گرفتن سکو، گاز به خط لوله 32 اینچ ارسال میشود.
مجری فاز 12 پارس جنوبی با تاکید بر این که در مراحل راهاندازی سکوی A فاز 12 رعایت کامل مسائل ایمنی بالاترین اولویت را دارد، افزود: شرایط جوی مساعد در دریا ضرورت و پیش نیاز این امر است.
تولید سالانه 450 هزار تن پلی پروپیلن در پتروشیمی جم
مدیرعامل پتروشیمی جم از تولید سالانه 450 هزار تن پلی پروپیلن در پتروشیمی جم خبر داد و خاطرنشان کرد: پیگیری و مذاکره جدی در زمینه مشارکت در اجرای پروژه مهر پترو کیمیا با ظرفیت تولید 450 هزار تن پلی پروپیلن و پروژههای کوچکتر در دستور کار این مجموعه است.
محمد هاشمزاده تصریح کرد: پیگیریهای جدی در زمینه اجرایی شدن تمام پروژهها با اولویتهای مشخص شده توسط تیم متخصص فنی و مهندسی انجام شده است.
مدیر عامل پتروشیمی جم بیان کرد: توسعه فعالیتهای کمی و کیفی بازرگانی نیز از برنامههای این مجموعه است و امیدوار هستیم با توجه به شرایط موجود در آینده بتوانیم صادرات محصولات را به بازارهای جهانی جدید گسترش دهیم و بتوانیم در عرصه جهانی با قدرت بیشتری نسبت به ارائه محصول اقدام کنیم.
وی ابراز داشت: حضور شفاف و موثر در بورس و بازارهای پولی و مالی با بهرهمندی از ظرفیتهای موجود داخلی و خارجی مورد تاکید پتروشیمی جم است.
پیشرفت 12 درصدی فاز 2 پتروشیمی جم
مهدی حاجباقری مدیر اجرایی و طرحهای پتروشیمی جم گفت: پیشرفت پروژه فاز دو 12 درصد بوده که امیدواریم با همکاری تمامی عوامل پروژه تا پایان دی ماه 1395 پروژه را تکمیل و آماده راهاندازی و بهرهبرداری کنیم.
وی افزود: قائم مقام وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی از پروژههای فاز 2 در آذرماه بازدید داشته و مدیرعامل پتروشیم تاکید زیادی بر تکمیل آن دارد که این مهم، انگیزهای در بین همکاران پروژههای فاز 2، شرکت جمصنعتکاران و دیگر پیمانکاران بهوجود آورد که حرکت رو به جلوی پروژه شتاب بیشتری بگیرد.
مدیر اجرایی و طرحها بیان کرد: با کاهش مشکلات تحریم، امکان خرید تجهیزات با سرعت و سهولت بیشتری انجام خواهد شد که قطعاً باعث تسریع در انجام عملیات ساختمانی پروژه هم خواهد شد.
وی یادآور شد: از دیگر مواردی که در مدیریت طرحها در حال پیگیری است ورود به پروژههایی است که علاوه بر تکمیل کردن زنجیره ارزش باعث سودآوری بیشتر شرکت خواهد شد و در این راستا مذاکره با بانک پارسیان برای شراکت در پروژه مهر پترو کیمیا در دستور کار قرار دارد.
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