به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید دوشنبه شب در چارچوب هفته هجدهم رقابتهای لالیگا با نتیجه 3 بر صفر از سد سلتاویگو گذشت. "کریستیانو رونالدو" گل‌های دوم و سوم بازی را وارد دروازه تیم میهمان کرد. رونالدو با این دو گل تعداد گل‌های دوران بازیگری خود را به عدد 400 رساند.

این مهاجم 28 ساله که اصلی‌ترین گزینه برنده شدن به عنوان بازیکن برتر سال جهان نیز هست در پایان مسابقه، گل‌های خود را به "اوزه بیو" تقدیم کرد. اسطوره فوتبال پرتغال روز یکشنبه در سن 71 سالگی به دلیل بیماری قلبی درگذشت.

رونالدو مقابل 109 تیم مختلف و در 87 ورزشگاه 400 گل به ثمر رسانده که 332 گل از این تعداد از داخل محوطه جریمه وارد دروازه حریفان شده است.