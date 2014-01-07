کمبود اعتبارات مهمترین مشکل پروژه های عمرانی/ پروژه قطار شهری از مطالبات به حق مردم کرج است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه بررسی بودجه قطار شهری کرج امروز صبح با حضور سرپرست معاونت عمرانی استانداری البرز در استانداری برگزار شد.

مجید سریزدی در حاشیه این جلسه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: عمده ترین دلیلی که این پروژه را به تعویق انداخته است کمبود اعتبارات در بخش مربوطه است.

وی در ادامه تاکید کرد: پروژه قطار شهری یکی از مهم ترین پروژه های عمرانی استان البرز محسوب می شود و به همین منظور تمام تلاشمان را برای پیشرفت این پروژه به کار خواهیم گرفت تا به بهره برداری برسد.

سریزدی یادآور شد: اگر قطار شهری کرج راه اندازی شود بسیاری از مشکلات ترافیکی در کلانشهر کرج از میان خواهد رفت به همین روی تلاش استانداری این است که با تامین اعتبار این مشکل به زودی مرتفع شود.

مهمترین مشکلات سازمان قطار شهری کمبود اعتبارات است

این مسئول افزود: پروژه قطار شهری کرج یکی از مطالبات مردم است که مطالبه به حقی است و یکی از مهمترین وظایف مسئولان خدمات رسانی به مردم در زمینه های مختلف است.

سریزدی خاطرنشان کرد: در تلاشیم با تزریق اعتبار به این پروژه روند رو به رشد را بیش از بیش به جلو بیندازیم.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری البرز اظهار داشت: یکی از مشکلات و به نوعی مهمترین مشکلات سازمان قطار شهری کرج تامین اعتبار است و اگر این تامین اعتبار به موقع انجام شود شاهد رشد و بهره برداری این پروژه خواهیم بود.

وی در پایان افزود: استاندار البرز نگاه ویژه ای به پروژه قطار شهری دارد و در نهایت شهرداری کرج نیز متناسب با امکانات مالی اقدامات لازم را برای راه اندازی خطوط قطار شهری انجام داده است.