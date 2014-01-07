فوریتهای پزشکی آبادان ملزم به حمل جسد در سوانح رانندگی در مسیر راهها شد/ تشکیل فوریتهای موتوری

نصرالله حسونی بحرینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نزدیکی ایام نوروز و احتمال بروز حوادث ناگوار رانندگی در جاده ها به ویژه در حوزه جنوب غرب خوزستان(تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی آبادان) گفت: در هماهنگی که با مسئول آرامستان صورت گرفت در صورت مواجهه با سوانح رانندگی که منجر به فوت راننده و یا سرنشین شود، پس از حضور تیم متخصصان مرکز فوریتهای پزشکی دانشکده علوم پزشکی آبادان در محل حادثه نسبت به انتقال اجساد به سردخانه اقدام شود.



وی افزود: این حمل در راستای کاهش آثار نگران کننده دیدن صحنه های تصادف در جاده توسط سایر خودروهای در حال عبور انجام می شود.



معاون درمان دانشکده علوم پزشکی آبادان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمادگی کامل دانشکده علوم پزشکی آبادان در جهت خدمات رسانی به شهروندان، میهمانان و زائران کاروانهای راهیان نور در ایام نوروز اظهار کرد: پایش مراکز عرضه دارو و ملزومات بهداشتی یکی از وظایف ما است که بر این اساس واحد معاونت دارو و غذای دانشکده علوم پزشکی آبادان طی یک برنامه ریزی نسبت به تشدید مراقبتها از مراکز عرضه دارو همچون داروخانه ها و عطاریها از بهمن ماه امسال اقدام خواهد کرد.



حسونی بحرینی تصریح کرد: واحد بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی آبادان نیز نسبت به تشدید بازرسی ها و نظارت بر فعالیت رستورانها و مراکز عرضه مواد غذایی اقدام می کند.



وی از انجام نظارت درمانی از بیمارستانها و مراکز درمانی به عنوان دیگر فعالیتهای پیش بینی شده ویژه ایام نوروز نام برد و یادآور شد: به منظور رفع نیاز بیماران به تخصص های مختلف با هماهنگی صورت گرفته متخصصان از رشته های مختلف در ایام نوروز در شهر حضور خواهند داشت.



معاون درمان دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: همچنین نیروهای بهداشتی و قرنطینه به صورت پر رنگ تر در محل یادمان والفجر 8 اروندکنار جهت ارائه خدمات به زائران مستقر خواهند شد که البته این همکاری از سه ماه پیش با شروع حرکت کاروانهای راهیان نور دانش آموزی و بر اساس قرارداد منعقد شده با بسیج آغاز شده و به مرور افزایش می یابد.



حسونی بحرینی با اشاره به اینکه آبادان از دیر باز شهری توریستی بوده و هر ساله جمعیت زیادی برای بازدید به این شهر سفر می کنند، افزود: انتظار می رود تا دستگاههای اجرایی شهر جهت ارائه خدمات بهتر و مناسب تر به مسافران با دانشکده علوم پزشکی آبادان همچون سالهای گذشته همکاری خوبی را داشته باشند.



وی از دقت و نظارت بیشتر بر فعالیت بازار ماهی فروشان توسط شهرداری، جلوگیری از ورود عرضه مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته با همکاری گمرک، مجمع امور صنفی، اداره صنعت و معدن و تجارت و دایره اماکن جهت جلوگیری از ایجاد خطر برای مردم و افزایش تعداد سرویسهای بهداشتی و کیفی سازی آنها به عنوان برخی از این انتظارات نام برد.



معاون درمان دانشکده علوم پزشکی آبادان در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از تلاش شهرداری در نصب تابلوهای راهنمای شهری اظهار کرد: در ایام نوروز یک دستگاه اتوبوس آمبولانس با 11 تخت فوریتهای پزشکی در پر ازدحام ترین نقطه جمعیتی شهر مستقر خواهد شد.



بحرینی تصریح کرد: در صورت مواجهه با ترافیک و الزام اعزام نیروهای فوریتهای پزشکی به محل حادثه، کار اعزام تکنسین فوریتهای پزشکی توسط موتورسیکلت انجام می شود که کار امدادرسانی در ادامه با حضور خودرو فوریتهای پزشکی در محل یاد شده تکمیل می شود.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه جاده آبادان – ماهشهر همچنان جزو جاده های حادثه ساز به شمار می رود بر لزوم پیشگیری از وقوع حادثه در این جاده تاکید کرد و گفت: بهبود و افزایش علائم هشدار دهنده راهنمایی و رانندگی در طول این مسیر می تواند تا حدود زیادی از بروز حوادث رانندگی جلوگیری کند.