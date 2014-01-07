  1. دانشگاه و فناوری
۱۷ دی ۱۳۹۲، ۱۲:۲۳

تماس تلفنی به سبک فیلمهای علمی تخیلی/ مشاهده تصویر مخاطب به شکل سه بعدی

تماس تلفنی به سبک فیلمهای علمی تخیلی/ مشاهده تصویر مخاطب به شکل سه بعدی

ظرف 5 سال آینده می توانیم شاهد عرضه تلفنهایی به سبک فیلمهای علمی تخیلی باشیم که به کاربران خود این امکان را می دهد که یک تصویر زنده سه بعدی و هولوگرامی را از فردی که در آن سوی خط قرار دارد را مشاهده کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک شرکت ارتباطات راه دور در نظر دارد اولین تماس تلفنی هولوگرام دنیا را بسازد.

این مفهوم زمانی محبوب شد که یک شخصیت تخیلی به نام شاهزاده لیا در مقابل لوک در فیلم جنگ ستارگان سال 1977 ظاهر شد. این فناوری درحال حاضر توسط شرکت سیستمهای صفحه نمایش لیا به عنوان شرکت پیشگام در این زمینه عرضه شده است.

فرد تماس گیرنده برای ساخت این تصویر در مقابل یک دوربین دو لنزی که به طور خاص برای این منظور طراحی شده نشسته تا یک تک تصویر ترکیبی بسازد.

یک دستگاه هولوگرام این تصویر را گرفته و آن را به صورت سه بعدی به یک صفحه ساخته شده از بخار آب ارسال می کند.

با استفاده از میکروفون، این تصویر هولوگرام صحبت کرده و در زمان واقعی حرکت می کند.

سازندگان این فناوری قصد دارند یک مدل عملی از این تماس تلفنی را تا سال آینده ارائه کنند و امیدوارند که در نهایت ظرف 5 سال آینده این محصول برای فروش آماده شود.

مارسین پانک رئیس شرکت سیستمهای صفحه نمایش لیا گفت: ما در مرز فناوری هستیم که 40 سال پیش در فیلمها تصور شده بود. این فناوری به این معنا است که هنگام مکالمه تلفنی گویی عزیزانتان، دوستان و یا اعضای خانواد مقابل شما ایستاده اند.

کد مطلب 2209538

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