ابولقاسم باروح در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آلودگی هوای مشهد در یکی دو ماه اخیر لزوم توجه به ورزش های مانند دوچرخه سواری را بیش از گذشته گوشزد می کند.

وی افزود: در بسیاری از کلان شهرهای جهان استفاده از دوچرخه به ویژه در مسیرهای کوتاه قسمتی از راه حل کاهش ترافیک، افزایش سطخ آمادگی جسمانی بدن و کاهش آلودگی هوا بوده است و همین تجربه دیگر کشورها ما را بر ان داشته تا در راستای هر چه همگانی تر شدن ورزش دوچرخه سواری فعالیت هایمان را متمرکز کنیم.

رئیس هیئت دوچرخه سواری خراسان رضوی اظهار کرد: هیئت دوچرخه سواری استان در راستای گسترش هر چه بیشتر فرهنگ دوچرخه سواری و همچنبن جلب توجه افکار عمومی به سمت مضرات ناشی از آلودگی هوا روز 29 دی ماه سال جرای اقدام به برگزاری همایش همگانی دوچرخه سواری خواهد کرد.

وی افزود: همه شهروندان مشهدی می توانند ضمن حضور در این همایش روزی بانشاط و پر شور را پشت سر بگذارند.