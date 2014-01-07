مسیر دهلران به مهران تعریض می شود

به گزارش خبرنگار مهر، داود کشاورزیان ظهر سه شنبه در بازدید از این محور در جمع خبرنگاران گفت: استان ایلام به واسطه موقعیت ویژه، مجاور بودن با کشور عراق و مرز بین المللی مهران نیازمند راه های ارتباطی مناسب است.

وی اظهار داشت: توجه به راه های ارتباطی و حمل و نقل روان از مهمترین مسائلی است که باید مد نظر مسئولان ارشد کشور باشد.

کشاورزیان گفت: مسیر ارتباطی دهلران به مهران از راه های شریانی است که روزانه خودروهای زیادی از آن تردد می کنند که باید این مسیر تعریض شود.

رئیس راهداری کشور عنوان کرد: برای تعریض و شانه سازی این مسیر 10 میلیارد ریال هزینه می شود و در این مسیر 200 دهنه پل تعریض خواهد شد.

وی عنوان کرد: اعتبار مورد نیاز برای آسفالت مسیرهای تعریض شده در مراحل بعدی تامین می شود.