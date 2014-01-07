کمک شهریه 300 دانشجوی تحت پوشش کمیته امداد الیگودرز پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حاجیعلی صبح سه شنبه در این رابطه به خبرنگاران گفت: برای ارتقای علمی خانواده هاي تحت حمايت و ایجاد انگیزه برای ادامه تحصیل این مددجویان کمیته امداد شهرستان الیگودرز اقدام به پرداخت کمک شهریه به دانشجویان تحت حمایت کرده است.

مدیر کمیته امداد شهرستان الیگودرز در ادامه اظهار داشت: علاوه بر پرداخت کمک شهریه، مددجویان از دیگر خدمات فرهنگی این نهاد شامل اردو های درون و برون استانی، دوره های آموزشی، پرداخت تسهیلات قرض الحسنه و... بهره مند شده اند.

حاجیعلی با بیان اینکه تعداد 304 نفر از مددجویان در مهر ماه سال جاری از کمک شهریه بهره مند شده اند، افزود: در این راستا مبلغ 640 میلیون ریال به حساب دانشگاه این مددجویان واریز شده است.

وی در ادامه عنوان کرد: کمیته امداد شهرستان الیگودرز مبلغ 150 میلیون ریال جهت تهیه پوشاک برای هزار و 318 نفر از دانش آموزان تحت حمایت پرداخت کرده است.

حاجیعلی از دیگر اقدامات کمیته امداد شهرستان الیگودرز را برگزاري اردو، برگزاري كلاسهاي آموزش خانواده طرح فلاح برای دختران در آستانه ازدواج و دوره های آموزشی پيشگيري از اعتياد وآموزش بهداشتي و امداد و همچنین اعزام 140 نفر از مددجویان به اردوهاي درون و برون استانی با هزينه بالغ بر 40 میلیون ریال و همچنین اعزام 20 نفر از سالمندان به سفر زیارتی مشهد مقدس توسط یکی از خیرین این استان عنوان کرد.