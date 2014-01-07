اجرای کنسرت های اصیل هدف باشد/ مجوزی برای اجرای کنسرت صادر نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک شدن به جشنواره زمستانی همدان ادارات و ارگان ها در حال برنامه ریزی برای برگزاری هرچه بهتر این جشنواره هستند، با توجه به اینکه همدان شهری است با مردمان فرهیخته و با مردمانی که عاشق فرهنگ هستند، برگزاری کنسرت های موسیقی تراز اول کشور در خلال جشنواره می تواند شور و نشاط تازه ای را به شهر وارد کند.

رئیس اداره کل میراث و گردشگری استان از برنامه های پیش بینی شده برای این جشنواره اجرای کنسرت های موسیقی را عنوان کرده و گفت: بنا بر روال برگزاري كنسرت موسيقي و ضوابط و شرايط آن، گروه‌هاي موسيقي كشوري و استاني به منظور برگزاري كنسرت موسيقي در استان همدان، ابتدا بايد تقاضاي اجرا را به اداره كل فرهنگ و ارشاد استان تحویل دهند و اين اداره پس از اخذ مجوز از تهران و بررسي نمونه اثر، مجوز برگزاري را صادر كند.

ارشاد هماهنگی صدور مجوز برای کنسرت را انجام نداده است

علیرضا ایزدی ادامه داد: اما با توجه به عدم هماهنگی اداره کل ارشاد همدان هنوز مجوزی به هیچ گروه یا خواننده ای صادر نشده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی همدان در کمیته گردشگری استان همدان با بیان اینکه زمان برگزاری جشنواره نزدیک است، گفت: از اداره ارشاد درخواست می کنیم اسامی گروه های موسیقی دارای مجوز اداره ارشاد همدان را به ما اعلام کنند تا بتوانیم از این گروه ها برای اجرای موسیقی در طول جشنواره دعوت کنیم.

با توجه به ارتباط موضوعی این بحث با یکی از مسئولان ارشاد اسلامی همدان نیز به گفتگو نشستیم.

دو کنسرت برای جشنواره زمستانی همدان در نظر گرفته شده اما مجوز صادر نشده است

معاون فرهنگی اداره ارشاد همدان نیز در این زمینه در گفتگویی با خبرنگار مهر عنوان کرد: در حال حاضر دو کنسرت برای ایام جشنواره تدارک دیده ایم ولی با توجه به اینکه مجوزها هنوز صادر نشده است نمی توانیم اسامی آنها را اعلام کنیم.

مقصود قاسمی همچنین عنوان کرد: مضمون این کنسرت ها سنتی بوده و به محض صادر شدن مجوزها به اعلام عموم می رسد.

این در حالی است که زمان کمی تا آغاز جشنواره زمستانه باقی نمانده و از آخرین کنسرت برگزار شده در شهرستان همدان ۲ ماه می گذرد.

همدان قطعا کاستی‌هایی در زمینه سالن های موسیقی دارد اما باید اجازه دهیم گروه‌های موسیقی با کمترین موانع و مشکلات اجرایی مجوز کسب کنند و به همدان سفر کنند در هر صورت نمی‌توان کاستی‌ها را به سرعت رفع کرد اما اجرای موسیقی می تواند اقتصاد موسیقی را اندکی بهبود بخشد و سرمایه‌گذاران را به حمایت مالی از موسیقی در همدان تشویق کند و برگزار کننده‌ها نیز به فکر هموار کردن شرایط و امکانات و فراهم کردن سالن‌های مناسب برای اجرا خواهند افتاد، اما تا هنگامی که برگزاری یک کنسرت در همدان با مشکلات و موانع بی‌شماری مواجه است برگزار کنندگان ترجیح می‌دهند در شهرستان های دیگر که استقبال بیشتری صورت می گیرد و بار مالی بیشتری برای سرمایه گذار دارد فعالیت کنند.

خاطره لغو کنسرت های گذشته در کام همدانی ها مانده است

همدان هنوز خاطره برگزار نشدن سئانس دوم کنسرت علیرضا قربانی و عدم صدور مجوز به سالار عقیلی و پس دادن هزینه بلیط به علاقمندان این خواننده محبوب کشور را فراموش نکرده است و عدم همکاری اداره ارشاد همدان با گروه های موسیقی تراز اول کشور، همدان را از حضور فعالان موسیقی کشور بی نصیب نگه داشته است.

امید است با در نظر گرفتن برنامه های متنوع و عامه پسندی چون کنسرت های موسیقی که مورد استقبال عمومی مردم قرار می گیرد وزنه های شادی زمستانی در این جشنواره را در فصل سرد همدان بیش از پیش سنیگن کرد.