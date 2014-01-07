12.18 سال متوسط عمر ناوگان اتوبوس بین شهری آذربایجان غربی/ وضعیت مطلوب است

بهزاد برقی در گفتگو با خبرنگار مهر، متوسط عمر ناوگان اتوبوس را 12.18 سال، مینی بوس را 24.6 و سواری را 7.7 سال دانست و اعلام کرد: برنامه نوسازی ناوگان اتوبوس به شرط اسقاط اتوبوس فرسوده با بالای 15 سال در صورت رضایت مالک با ارائه تسهیلات یک میلیارد ریال اجرایی می شود.

وی با اشاره به اینکه در مقایسه با میزان متوسط کشوری، آذربایجان غربی از وضعیت مطلوبی برخوردار است، افزود: تعداد ناوگان حمل و نقل جاده ای استان نسبت به هفت سال گذشته 4.6 برابر افزایش یافته، بطوریکه هم اکنون تعداد دستگاههای در حال تردد در جاده های استان از 895 دستگاه به 4 هزار و 132 دستگاه افزایش یافته است.

رئیس اداره حمل و نقل مسافر اداره کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی از فعال بودن 150 دستگاه اتوبوس ویژه در سیستم حمل و نقل مسافر استان خبر داد و اعلام کرد: در این دستگاهها توزیع غذای سرد و گرم، صندلی های مانیتوردار و تخت شو و حتی مساژور وجود دارد.

برقی در ادامه از فعال بودن یک هزار و 200 دستگاه سواری و یک هزار و 500 دستگاه مینی بوس در ناوگان حمل و نقل مسافر استان خبر داد و عنوان کرد: در راستای ارتقای سطح خدمات در همه مسیرهای برون استانی اتوبوسهای ویژه و در مسیر درون استان نیز در 80 درصد مسیرها از این نوع اتوبوسها استفاده می شود.

تسهیلات نوسازی ناوگان مسافربری جوابگوی یک پنجم نیازها نیست

وی با اشاره به اینکه بر اساس مصوبات کشور و برنامه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی مسافر در بخش اتوبوس یک میلیارد ریال به شرط اسقاط اتوبوس فرسوده و رضایت مالکان با عمر بالای 15 سال به متقاضیان تسهیلات بانکی پرداخت می شود، افزود: این اعتبار جوابگوی یک پنجم هزینه خرید یک دستگاه اتوبوس جدید نیست.

وی با بیان اینکه در بخش مینی بوس نیز در ازای اسقاط مینی بوس فرسوده با عمر بالای 15 سال وام 200 میلیون ریالی و در صورت داشتن 2مالک تسهیلات 400 میلیون ریالی پرداخت می شود، اظهار داشت: نوسازی ناوگان در اثر تورم شدید و افزایش روز افزون قیمت خودروها به کندی در حال اجرا است.

رئیس اداره حمل و نقل مسافر اداره کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی با اشاره به اینکه متاسفانه قطعات یدکی ناوگان حمل و نقل مسافر نیز افزایش بی سابقه ای داشته و رانندگان در خرید آنها با مشکلات زیادی نیز مواجه می شوند، ادامه داد: بطوریکه خرید روغن و لاستیک از جمله مواد مصرفی با مشکل همراه است.

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