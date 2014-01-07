93 هزار تن فرآورده لبنی از مازندران صادر شد

محمد محمدپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه، صادرات فرآورده های لبنی در 9 ماهه سال 92 به رقم 139 میلیون دلار رسید گفت: صادرات فرآورده های لبنی استان در نه ماهه سال 92 نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش حدود 38 میلیون دلاری رشد 38 درصدی داشته است.



وی با بیان اینکه از لحاظ وزنی نیز صادرات فرآورده های لبنی در مدت مذکور در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از 31 درصد رشد داشته است افزود: بطوریکه از رقم 71 هزار تن به رقم 93 هزار تن افزایش یافت.



رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مازندران کشورهای عراق،کویت و عربستان را مهمترین بازارهای هدف استان در این بخش عنوان کرد و افزود: فرآورده های لبنی مازندران همچنین به کشورهای حاشیه دریای خزر و آسیای میانه نیز صادر می شود.