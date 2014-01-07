شیر تغذیه ای در97 مدرسه زنجانرود توزیع می شود

اکبر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: این تعداد مدرسه شامل 97 روستا می شود که از شیر تغذیه ای استفاده می کنند.

وی با اشاره به اینکه دو نوع شیر استریل و پاستوریزه بین دانش آموزان توزیع می شود اظهار داشت: شیر استریل با توجه به اینکه ماندگاری دارد در مدارسی که در روستاهای صعب البور قرار دارند توزیع می شود که شامل 75 روستا می شود.

رئیس آموزش و پرورش زنجانرود تاکید کرد: در 22 مدرسه هم شیر پاستوریزه توزیع می شود.

احمدی تاکید کرد: هفته ای دو نوبت شیر بین دانش آموزان توزیع می شود و از امسال هم شیر تغذیه ای بین دانش آموزان مقطع دبیرستان شبانه هم توزیع می شود.

وی در ادامه، به سیستم گرمایشی مدارس زنجانرود اشاره کرد و افزود: در سال گذشته تمام بخاری های چکه ای نفتی از مدارس این منطقه جمع آوری شده و در حال حاضر مدارس هم به سیستم گرمایشی استاندارد مجهز هستند.

رئیس آموزش و پرورش زنجانرود یادآور شد: امسال نوسازی مدارس اداره کل 140 دستگاه بخاری برقی تابشی به مدارس این منطقه داد که در حال نصب در مدارس است که در مجموع 248 کلاس درس به این سیستم مجهز خواهند شد.

احمدی گفت: در حال حاضر تعداد کثیری از مدارس این منطقه از سیستم حرارتی استفاده می کنند .

وی تصریح کرد: در راستای تامین امنیت و سلامت دانش آموزان این سازمان تا پایان آخر سال جاری تمام مدارس این منطقه را به سیسیتم گرمایشی استاندارد تجهیز خواهد کرد.