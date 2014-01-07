سومین کارت زرد کابینه نصیب وزیر ارشاد شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، سوال حمید رسائی نماینده مردم تهران امروز از علی جنتی وزیر ارشاد در صحن علنی مجلس پرسیده شد که پس از توضیحات وزیر، رسائی توضیحات وی را قانع کننده نخواند.

به همین خاطر سوال از وزیر فرهنگ و ارشاد در صحن علنی به رأی گذاشته شدکه در نهایت نمایندگان مجلس نیز با 105 رأی موافق، 97 رأی مخالف و 18 رأی ممتنع از مجموع 225 رأی توضیحات جنتی را قانع کننده نخواندند و سومین کارت زرد مجلس بعد از وزیر اقتصاد و وزیر علوم، نصیب وزیر ارشاد دولت روحانی شد.

به گزارش مهر، پیش از این نیز سوال از وزرای اقتصاد و علوم در صحن علنی مجلس مطرح شده بود که طیب نیا به دلیل بالابودن تورم و فرجی دانا به خاطر انتصاباتش از مجلس کارت زرد دریافت کردند.