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۱۷ دی ۱۳۹۲، ۱۱:۴۷

رضا لک مطرح کرد:

شرایط بد گیتی‌پسند برای دیدار با حفاری/ غیبت محمد کشاورز

شرایط بد گیتی‌پسند برای دیدار با حفاری/ غیبت محمد کشاورز

اصفهان – خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتسال گیتی‌پسند اصفهان گفت: وضعیت تیم ما در آستانه دیدار با حفاری اهواز مناسب نیست اما به کسب هر سه امتیاز این دیدار خوشبین هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا لک در آستانه دیدار حساس این هفته برابر حفاری اهواز اظهار داشت: در طول چند روز اخیر تنها با 6 بازیکن تمرینات خودمان را برگزار کرده‌ایم و طبیعی است که شرایط تیم چندان مناسب نباشد اما باید برنده دیدار این هفته باشیم.

وی افزود: تیم حفاری بازیکنان خوبی دارد و همیشه برابر گیتی‌پسند بازی‌های خوبی از خود به نمایش گذاشته و آن‌ها نیز همچون ما به 3 امتیاز این بازی نیاز دارند اما هدف ما پیروزی در این دیدار بوده و این سختی‌ها دلیلی برای عدم نتیجه‌گیری نیست.

سرمربی تیم فوتسال گیتی‌پسند اصفهان با بیان اینکه نبود محمد کشاورز در این دیدار حس می‌شود، افزود: امیدوارم بازیکنان دیگر بتوانند این خلأ را پر کنند و نشان دهند در شرایط سخت، می‌توانند دست به کارهای بزرگ هم بزنند، با استفاده از شرایط میزبانی و حضور تماشاگرانمان می خواهیم حفاری اهواز را در اصفهان با شکست بدرقه کنیم.

وی درباره رسیدن این تیم به صدر جدول رده‌بندی بیان داشت: برای من فرقی نمی کند این هفته به صدر جدول برویم یا هفته پایانی، مهم حضور در صدر جدول رده‌بندی پس از پایان لیگ بوده و نگاه ما نیز به تیم‌های حریف نیز بر همین منوال است و در تک تک بازی ها با این تفکر که تیم مقابلمان تیم صدرنشین لیگ است به میدان می رویم.

لک پیروزی برابر حفاری اهواز را حیاتی دانست و گفت: اگر پیروز میدان شویم از نظر روحی و روانی، می‌توانیم به وضعیت خودمان سر و سامان دهیم اما در غیر اینصورت کار سختی در ادامه کار داریم.

دیدار تیم‌های گیتی‌پسند اصفهان و شرکت حفاری اهواز فردا چهارشنبه از ساعت 17:30 در سالن پیروزی اصفهان برگزار می‌شود.

کد مطلب 2209558

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