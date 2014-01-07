به گزارش خبرگزاری مهر، رضا لک در آستانه دیدار حساس این هفته برابر حفاری اهواز اظهار داشت: در طول چند روز اخیر تنها با 6 بازیکن تمرینات خودمان را برگزار کرده‌ایم و طبیعی است که شرایط تیم چندان مناسب نباشد اما باید برنده دیدار این هفته باشیم.

وی افزود: تیم حفاری بازیکنان خوبی دارد و همیشه برابر گیتی‌پسند بازی‌های خوبی از خود به نمایش گذاشته و آن‌ها نیز همچون ما به 3 امتیاز این بازی نیاز دارند اما هدف ما پیروزی در این دیدار بوده و این سختی‌ها دلیلی برای عدم نتیجه‌گیری نیست.

سرمربی تیم فوتسال گیتی‌پسند اصفهان با بیان اینکه نبود محمد کشاورز در این دیدار حس می‌شود، افزود: امیدوارم بازیکنان دیگر بتوانند این خلأ را پر کنند و نشان دهند در شرایط سخت، می‌توانند دست به کارهای بزرگ هم بزنند، با استفاده از شرایط میزبانی و حضور تماشاگرانمان می خواهیم حفاری اهواز را در اصفهان با شکست بدرقه کنیم.

وی درباره رسیدن این تیم به صدر جدول رده‌بندی بیان داشت: برای من فرقی نمی کند این هفته به صدر جدول برویم یا هفته پایانی، مهم حضور در صدر جدول رده‌بندی پس از پایان لیگ بوده و نگاه ما نیز به تیم‌های حریف نیز بر همین منوال است و در تک تک بازی ها با این تفکر که تیم مقابلمان تیم صدرنشین لیگ است به میدان می رویم.

لک پیروزی برابر حفاری اهواز را حیاتی دانست و گفت: اگر پیروز میدان شویم از نظر روحی و روانی، می‌توانیم به وضعیت خودمان سر و سامان دهیم اما در غیر اینصورت کار سختی در ادامه کار داریم.

دیدار تیم‌های گیتی‌پسند اصفهان و شرکت حفاری اهواز فردا چهارشنبه از ساعت 17:30 در سالن پیروزی اصفهان برگزار می‌شود.