7 هزار بیمار در مراکز درمانی تامین اجتماعی زنجان بستری شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمدی افزود: تعداد مراجعه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، بیش از 4 درصد رشد را نشان میدهد.
وی،اظهار داشت: 526 هزار و 750 بیمار به صورت سرپایی در 9 ماهه امسال در مراکز درمانی استان، ویزیت و تحت درمان قرار گرفتهاند.
مدیر درمان تامیناجتماعی استان زنجان، همچنین از افزایش 5 درصدی مراجعین به واحدهای پاراکلینیکی سرپایی خبر داد و گفت: در 9 ماهه اول امسال قریب به 482 هزار و 600 نفر از بیماران به صورت سرپایی به مراکز پاراکلینیکی بخش درمان مستقیم مراجعه کردهاند.
محمدی با بیان اینکه در سطح استان زنجان دو بیمارستان ملکی امام حسین(ع) زنجان و امید ابهر فعالیت دارند، افزود: این دو مرکز درمانی در 9 ماهه امسال شاهد تولد 5 هزار و 920 نوزاد بوده است.
محمدی به آمار شاکیان نیز اشاره کرد و گفت: بیش از 47 مورد شکایت از ابتدای امسال از طریق کانالهای یازدهگانه واصل شده و یکایک شکایات بیماران طی برگزاری کمیتهای بررسی و به همه آنها پاسخ داده شده است.
سومین جشنواره مسابقات بازیهای رایانه ای در زنجان
سومین جشنواره مسابقات بازی های رایانه ای آقایان و بانوان برای اعزام به مسابقات کشوری برگزار می شود.
این مسابقات درهیات شطرنج استان زنجان واقع در مجموعه ورزشی انقلاب برگزار خواهد شد و داوطلبان می توانند جهت ثبت نام به مراکز ثبت نام مراجعه یا یک پیامک بدون متن به شماره 3000591130090 ارسال نمایند.
این مسابقات در دو گروه آقایان و بانوان برگزار خواهد شد که تاریخ قرعه کشی پنجشنبه اول اسفند و زمان برگزاری مسابقات روز بعد خواهد بود، به نفرات برتر جوایز نفیس، سکه طلا اهداء خواهد شد و به عنوان تیم استان زنجان به مسابقات کشوری اعزام خواهند شد.
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