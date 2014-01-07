پروژه قطارشهری کرج نیمه تعطیل است/ اعتبارات مترو کاهش محسوسی داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز اکبریان شامگاه دوشنبه در دیداری مردمی و در مسجد جامع شهرک عباس آباد محمدشهر کرج اظهار داشت: مسئله پروژه قطارشهری کرج تا حدودی رفع شده است ولی مطالعات اصلی آن وقتی صورت عملی می پذیرد که وارد مرحله قرارداد با پیمانکار باشد.

اکبریان در ادامه گفت: به دلیل وجود تحریم های غرب علیه کشورمان مسلماً مشکلاتی وجود دارد که بر میزان اعتبارات و پیشرفت فیزیکی پروژه هایی نظیر پروژه قطار شهری کرج تاثیر گذاشته است.

وی با بیان اینکه در بحث اعتبارات، پروژه قطار شهری کاهش چشمگیری وجود داشته است، گفت: رقم بودجه تخصیص یافته پیشین برای پروژه قطارشهری از 280 میلیارد تومان به 20 میلیارد تومان رسیده است.

نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی در ادامه به ایستگاه مترو محمدشهر اشاره کرد و اظهار داشت: این ایستگاه برای رفاه حال شهروندان محمدشهر و جنوب شهرستان کرج ایجاد شد که خوشبختانه رضایت مردمی را هم به دنبال داشته است.

همچنین تاکید بر حل سریع مشکلات کشاورزان جنوب شهرستان کرج، عملیاتی کردن پل روگذر در شهر محمدشهر، ساماندهی وضعیت روشنایی و تعامل شهرداری محمدشهر و اداره برق در این رابطه از جمله مواردی بود که اکبریان در ادامه سخناش به آنها اشاره کرد.

محمدجواد کلیوند دیگر نمایند مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی، فرماندار شهرستان کرج، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر محمدشهر از دیگر مسئولانی بودند که در این دیدار مردمی حضور داشتند.