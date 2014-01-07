واقعه ولادت در ازنا 4.9 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی آقا فرخی صبح سه شنبه در حاشیه کمیته ثبت وقایع حیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در 9 ماه نخست سال جاری هزار و 147 مورد واقعه ولادت در شهرستان ازنا به ثبت رسیده است.

وی با بیان اینکه این میزان در مدت مشابه سال قبل هزار و 92 مورد بوده است افزود: خوشبختانه واقعه ولادت در این مدت 4.9 درصد افزایش یافته است.

رئیس ثبت احوال شهرستان ازنا با بیان اینکه واقعه وفات نیز در 9 ماه نخست سال جاری چهار دهم درصد کاهش یافته است افزود: در 9 ماه ابتدای سال جاری 267 مورد وفات ثبت شده در حالی که این مقدار در مدت مشابه سال گذشته 278 مورد بوده است.

وی افزود: در همین مدت 745 مورد ازدواج در شهرستان ازنا به ثبت رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 19.5 درصد کاهش یافته است.

فرخی همچنین در خصوص فراوانی نامگذاری در شهرستان ازنا اظهار داشت: نام های ابوالفضل، امیرعلی، امیر حسین، حسین و محمد در پسران و نام های فاطمه، زهرا و نازنین زهرا در دختران بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است.