بروز بیماری "كاوازاكی" در کودکان زیر 5 سال

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر مریم رسولی افزود: این بیماری علت شناخته شده‌ای ندارد اما مشخص است این بیماری به‌ دنبال یك عفونت ویروسی اخیر در كودكان بروز می‌كند.

وی با اشاره به وجود سه فاز حاد، تحت‌ حاد و نقاهت در این بیماری، ادامه داد: در فاز نخست تب بالا علامت ثابت بیماری است اما علائم دیگر می‌تواند شامل لنفادنوپاتی اغلب در ناحیه‌ غدد لنفاوی گردن، زبان توت‌فرنگی (به علت اختلالات در مخاط لب و دهان) و نیز علائم ترك‌خوردگی لب‌ها باشد.

این دكترای تخصصی پرستاری، قرمزی و تورم كف دست و پا و سپس بروز راش‌های قرمز رنگ در كودكان را از دیگر علائم این بیماری برشمرد و افزود: كونژكتیویتی بی‌درد(التهاب ملتحمه چشم) و درگیری عروق كرونر از علائم این فاز است.

وی با بیان اینكه در فاز تحت حاد اغلب تب كاهش می‌یابد گفت: پوسته‌ریزی نوك انگشتان دست و پا از علائم شایع در این فاز است و در فاز نقاهت بیماری رو به بهبود است.

وی ادامه داد: با تشخیص زودهنگام، درمان تزریق تك دوز IVIG است كه مشكلات عروق كرونری و طول دوره‌ بیماری را كاهش می‌دهد.

مدیر گروه كودكان و مراقبتهای ویژه نوزادان دانشكده‌ پرستاری مامایی شهید بهشتی با بیان اینکه استفاده از آسپیرین درمان دیگری غیر از تزریق IVIG است، افزود: پرستاران باید پس از ترخیص بیمار آموزش‌هایی را برای والدین كودك داشته باشد.

رسولی با تاكید بر ضرورت Fallow Up بیماری پس از ترخیص گفت: از این‌رو باید زمان ویزیت بعدی مشخص شود. بیقراری كودك ممكن است تا 2 ماه ادامه داشته باشد و احتمال عود این بیماری هم وجود دارد.

وی با اشاره بر ضرورت رعایت نكاتی در استفاده از آسپیرین افزود: فرد مراقبت‌كننده از كودك باید متوجه علائم و نشانه‌های مسمومیت با آسپیرین باشد. وزوزگوش(از مهمترین عوارض)، سردرد، سرگیجه و گیجی از دیگر علائم است. البته كودك به‌ علت استفاده از آسپیرین و رقیق شدن خون می‌تواند بر اثر كوچكترین ضربه به خونمردگی دچار شود كه این موارد باید به والدین آموزش داده شود.

این دكترای تخصصی پرستاری گفت: آسپیرین تجمع پلاكتی را مهار می‌كند از این‌رو مصرف‌كننده در معرض خونمردگی است.

وی افزود: چنانچه كودك به آبله‌مرغان، آنفلوآنزا و یا هر بیماری ویروسی دیگری مبتلا است، باید به پزشك مراجعه كند، چون مصرف همزمان آسپیرین با این دسته از بیماری‌ها با خطر ابتلاء به سندرم ری همراه است.

رسولی یادآور شد: كودكانی كه IVGI دریافت كرده‌اند نباید تا 11 ماه واكسن MMR (واكسنهای ویروسی) دریافت كنند.