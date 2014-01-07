حق بیمه 1110 خانوار تحت پوشش کمیته امداد کوهدشت واریز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مردان امرایی صبح سه شنبه در این رابطه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این طرح در سالهای اخیر از طریق کمیته امداد امام (ره) و در راستای توانمندسازی خانواده های تحت حمایت این نهاد صورت گرفته است.

وی گفت: طی 9 ماهه گذشته از سال جاری بیش از هفت میلیارد و 260 میلیون ريال از طریق این نهاد به عنوان حق بیمه برای بهره مندی مددجویان از مزایای بیمه تامین اجتماعی به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز شده است.

مدیر کمیته امداد شهرستان کوهدشت ادامه داد: این تعداد بیمه شده شامل زنان سرپرست خانوار و مجریان طرح های اشتغال و خودکفایی این نهاد هستند.

امرایی تصریح کرد: 700 زن سرپرست خانوار و 410 مجری طرح های اشتغال زایی بیمه شده تحت حمایت از مزایای بیمه های تامین اجتماعی بهره مند هستند و حق بیمه و سرانه درمان آنان از طریق امداد امام (ره) پرداخت شده است.

وی همچنین با اشاره به اینکه بیمه شدگان از همه مزایای بیمه های تامین اجتماعی بهره مند هستند، بیان داشت: پرداخت هزینه‌های درمانی، بیمه عمر و بازنشستگی مجریان طرح‌های خودکفایی و زنان سرپرست خانوار شهری، از مزایای بیمه‌های تأمین اجتماعی است.

مدیر کمیته امداد شهرستان کوهدشت در ادامه سخنان خود با بیان گزارشی از خدمات درمانی ارائه شده از طریق این نهاد به مددجویان، عنوان کرد: در آذر ماه سال جاری بیش از 11 میلیون ريال در قالب تجهیزات و وسایل پزشکی بین مددجویان تحت حمایت در این شهرستان توزیع شده است.

وی در پایان اظهار داشت: در آذرماه سال جاری بیش از 145 میلیون ريال در قالب خدمات ویژه درمانی برای مددجویان این نهاد در شهرستان کوهدشت هزینه شده است.